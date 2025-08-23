美H20晶片風波 華官媒警惕慎防後門

【on.cc東網專訊】中國國家互聯網信息辦公室上月曾約談美國人工智能（AI）晶片巨頭英偉達，要求說明對華銷售H20晶片安全風險問題。中國官媒周五（22日）解釋何謂「後門」，需警惕有關招數。

報道指，「後門」主要分為三類，首先是「惡意自帶」，就像在設備內安插「內鬼」，廠商可通過遠程指令直接操控，例如在用戶沒有察覺情況下，開啟鏡頭及上傳影像數據。其次是「後期破解」，廠商設置遠程訪問接口，因管理不善或被第三方破解，導致「後門」淪為竊密工具。最後是「暗中植入」，不法分子通過污染開源代碼庫、篡改軟件更新包或在供應鏈環節植入惡意代碼，在設備使用過程中暗中激活「後門」。

網絡安全專家閆懷志補充，美國在晶片「留後門」，就像賣家在智能門鎖內偷裝電子鑰匙，以此神不知鬼不覺地隨時打開買家家門，甚至直接鎖死門，本質就是在晶片內插入「隱形內鬼」，聽從美方指令竊取資訊或強制關機，是典型技術霸權。他批評美國過去靠軍事力量控制世界，現在則用晶片、軟件及互聯網妄圖達到同樣目的。

