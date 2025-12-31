群馬高速公路30車撞成火海！ 救援徹夜的震驚內情大爆發！

夜間雪路變滑冰場，車輛瞬間失控

哎喲，這場意外來得太突然！12月26日晚間，日本群馬縣的關越高速公路上，一場大規模連環車禍讓人看傻眼。

據當地警方初步調查，當時天氣寒冷，下起小雪，路面很可能結了薄冰，導致車輛打滑失控。結果呢？至少30輛車像多米諾骨牌一樣撞成一團，現場不僅煙霧瀰漫，還竄起熊熊大火。

消防隊趕到時，已經是滿地狼藉，忙著滅火救人。目擊者描述，當時尖叫聲和撞擊聲混在一起，場面像災難電影重現。

傷亡慘重，救援團隊徹夜奮戰

傷亡數字一出來，大家心都揪了起來。據群馬縣警方和消防廳統計，這次事故造成至少1人死亡，20多人受傷，其中5位傷勢嚴重，包括骨折和燒燙傷。

涉事車輛從小客車到貨車都有，火勢一度延燒16輛車，讓救援更棘手。當地醫院緊急調動醫護，徹夜搶救傷者。

值得一提的是，這段高速公路是連結東京和新潟的重要幹道，平時車流量大，幸好事故發生在晚間，否則後果不堪設想。警方已封鎖現場，調閱監控畫面追查責任。

類似事故頻傳，天候成最大元兇

說起來，這類雪地車禍在日本北部並不罕見。根據日本國土交通省資料，關越高速公路過去幾年就發生過多起因冰雪導致的連撞事件，比如2021年的一場大雪造成上百輛車卡住，

導致數十人輕傷。這次群馬縣事故，氣象廳記錄顯示當晚氣溫降到零度以下，路面濕滑是主因。

警方懷疑部分駕駛沒換雪胎或沒注意路況，加速了災難。紅十字會和當地志工也出動，提供熱飲和毛毯給受困民眾。專家呼籲，冬季開車得多加小心，裝備防滑鏈或及時減速。

Japhub小編有話說

這雪地連撞聽來像極了溜冰場派對，只不過主角換成汽車。開車族記得，冬天路滑別逞強，安全第一啊，否則變成新聞主角就尷尬了