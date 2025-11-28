宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
義合控股公佈2025年中期 毛利增20%至9,363萬港元
人工智能部署提振盈利能力 多元戰略佈局優勢顯現
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈截至2025年9月30日止6個月（「期內」）之未經審核業績。
期內，受地基及土木工程核心業務減少，本集團綜合收益短暫承壓，錄得4.81億港元收益。但隨着隧道工程項目的穩步增加、租金及管理費收入持續上升，加上本集團人工智能（「AI」）應用整合與降本增效措施有效落實，驅動盈利能力提升，期內毛利約為9,363萬港元，較去年同期之7,808萬港元上升19.9%；期內溢利約為3,111萬港元，較去年同期大幅增長42.8%。同時，本集團擁有人應佔綜合溢利約3,964萬港元，較去年同期增長22.3%。毛利及盈利提升成功抵消了收益下降的影響，同時亦彰顯本集團在人工智能及智慧化轉型上的早期成果已開始釋放效益。因此，本集團董事會已批准宣派及派付特別股息每股本公司普通股0.15港元，將派付予於2025年12月19日（星期五）營業時間結束時名列本集團股東名冊的股東，預期將於2025年12月31日（星期三）分派。
期內，本集團憑藉高效靈活的經營策略與前瞻性多元化戰略佈局，有效提升盈利能力與經營韌性，進一步鞏固在行業中的領先優勢。
地基及其他土木工程與隧道工程
期內多個建築項目相繼完成，致使地基及其他土木工程分部錄得收益約為3.80億港元。然而本集團積極引入及應用人工智能以優化工作流程，如透過物聯網感應器支援例行工作自動化及人工智能驅動的數據分析；同時本集團嚴控成本之措施奏效，使運營效率與盈利能力雙重提升，推動期內毛利增至約7,950萬港元。而隧道工程方面，本集團於期內積極推進多個項目全面開展，該分部收益由去年同期約5,800萬港元增至8,180萬港元，大幅增長約41.0%。毛利亦隨之由去年同期211萬港元提升433.6%至1,120萬港元。
截至2025年9月30日，本集團擁有26個在手待完成項目，餘下原合約金額總值約為31億港元，其中包含17個地基工程項目及9個隧道工程項目。憑藉深厚的行業積澱與領先的技術實力，本集團穩步推進當前在手項目，預期其價值將逐步釋放，有望為集團收益的穩健增長構築堅實基礎。
物業活化及升級業務
得益物業活化及升級帶動的租金及管理收入增加，期內物業活化及升級板塊業績表現亮眼，實現收益約1,750萬港元，較去年同期之1,300萬港元增長約34.2%，實現毛利約150萬港元（去年同期毛損約370萬港元），充分印證本集團在物業活化與升級領域的巨大潛力與強勁勢頭。截至2025年9月30日，總可出租面積的78%已獲分租或佔用。同時，本集團海外業務拓展亦取得積極進展，於英國伯明罕Windmill Street的304間住宅公寓已出售／預售約96.7%。
其他業務
近年，本集團積極推行多元化經營策略，持續深化健康及環境創新領域的戰略佈局。期內，本集團通過技術創新精準響應市場需求，發展寵物護理產品及寵物電器（包括空氣淨化器及貓砂盆）、家居用品以及 Wisepura Aquapura產品，而銷售額穩步攀升。該分部收入由去年同期約80萬港元增至約220萬港元，增幅達164.8%；毛利亦隨之由去年同期約60萬港元增長至約140萬港元，同比增長149.5%。
此外，為積極響應「香港再工業化」號召，本集團攜手間接非全資附屬公司APEL（「Absolute Pure EnviroSci Ltd」）及生產力促進局，共同建立全球首個Wisepura Aquapura智能微型工廠，並於2025年6月正式完成投產。該工廠透過整合人工智能、物聯網及大數據等先進技術，以「工業4.0」的標準推動製造過程，實現智能監控和自動化管理，特別是配備了由AI驅動的定製智能溫控系統，確保產品品質穩定，以全面推動智慧製造的高效營運。Wisepura Aquapura智能微型工廠的正式投產，成功實現先進技術轉化工業生產的重要突破，其不僅大幅提升本集團的生產效能與產品質量穩定性，更為本集團承接市場的大型訂單及業務拓展奠定堅實基礎。
深化人工智能戰略佈局
為擴大業務範圍和多元化收入來源，以實現可持續增長，本集團積極探索不同的業務發展機遇。為配合集團策略，本集團於2025年10月完成認購香港領先人工智能基礎設施服務供應商Trio AI Limited（「Trio AI」） 之股份，並將之納入為本集團非全資附屬公司。這項策略性投資與市場對高性能運算（HPC）和AI驅動解決方案日益增長的需求一致。通過接入Trio AI的GPU雲服務，本集團將進一步提升營運效率和技術能力，並計劃持續探索AI及相關行業潛在的上下游投資機會，以為本集團之業務創造協同效應。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「面對工程市場周期性波動，本集團仍能錄得盈利增長，多個業務板塊實現穩健增長，經營韌性亦持續增強，充分展現我們核心業務的競爭力，以及AI與數碼化轉型所帶來的實質成效。隨着 APEL 智慧產線及 Trio AI 的加入，我們正逐步構建以『工程＋AI＋環境科技』為核心的三重增長動能，既提升傳統業務效率，亦開拓高增值的新興收入來源，為集團業務產生相互協同效應。未來，本集團將持續推進多元化發展策略，致力拓展業務範圍以實現集團業績的可持續增長，同時亦積極探索人工智能及相關產業內的上下遊投資機遇，並持續強化集團創新能力與市場競爭力，致力為股東、客戶及員工創造長期而穩健的價值回報。」
有關義合控股有限公司：
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」已於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
欲知更多有關義合控股有限公司資料，請瀏覽網頁
有關Absolute Pure EnviroSci Limited：
Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）為香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術（MAP-1）， APEL 已在四個關鍵領域：飛機空氣淨化管理、水質淨化管理、畜牧健康和環保建材，研發專門的應用配方，旨在應對全球迫切挑戰。APEL期待與全球研究人員和行業夥伴合作，推動更多健康與環境科技創新。
有關Trio AI Limited：
Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。
