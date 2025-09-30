中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
義合控股完成新股配售 引入具資訊科技背景投資者 助力集團AI業務佈局
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團於9月15日訂立之配售協議已於今日順利完成，並成功向五名獨立第三方配售合共1,500萬股新股，每股配售價為港幣2.35元，募集資金淨額約港幣3,497萬元。本次配售之承配人大多擁有豐厚資訊科技或建築行業專業背景，能獲其入股加盟，與本集團近期推動的人工智能（AI）業務高度契合，助力集團在AI業務之佈局，同時亦充分彰顯資本市場對本集團發展戰略與未來增長潛力的高度認可。
根據完成配售之協議，本次新股發行比例佔本公司公告日已發行股份總數約2.91%，集資淨額約為港幣3,497萬元主要用於支付認購Trio AI股權之代價、為Trio AI提供業務融資及發展資金，以及軟件及人工智能技術的開發及提升。而入股之投資者陣容強大，匯聚多位具備豐富行業經驗人士，其中包括在資訊科技行業擁有超過十年經驗的郭繼軍及楊冠威，以及擁有建築行業豐富經驗的個人投資者陳海龍等人入股。
本次配售成功引入與集團業務高度相關的投資者，該等在資訊科技、軟件、建築行業擁有豐富經驗及產業資源頗豐，不僅進一步優化本集團的股權結構，亦有助充實本集團的行業資源及業務協同機會。此外，本集團早前宣佈收購Trio AI Limited之控股權，擬進軍人工智能基礎設施領域，是次配售不僅為收購提供資金支持，更引入具資訊科技背景的投資者，與本集團的AI及智慧建設戰略方向互相呼應。
另一方面，是次配售完成後本集團現有股東之股權結構將相應小幅調整。其中，本集團主席兼執行董事詹燕群先生全資持有之JJ1318 Holdings Limited的股份佔比將由配售完成前的40.25%調整至39.08%；本集團執行董事徐武明先生之持股佔比將由配售完成前的29.75%調整至28.88%；其他公眾股東之合計持股佔比將由配售完成前的29.86%調整至28.99%。雖本次配售對現有股東持股比例產生常規性攤薄影響，但公司主要股東持股比例並未發生顯著變化，治理基石依然穩固。同時，優質新投資者所帶來的行業經驗及資源，亦將進一步完善公司治理結構，助力集團決策質量與運營效率的雙重提升。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「是次配售成功完成，不僅體現資本市場對本集團發展策略與未來前景的深度認可，更為集團下一階段於人工智能領域的戰略佈局注入強勁的資本及專業人才動力。本集團將積極把握當前人工智能發展的良好勢頭，充分利用此次配售集資淨額深化AI技術研發，以創新科技賦能傳統核心業務，並著力探索更多業務模式的落地應用及其盈利新模式。展望未來，我們亦有信心將投資者們的支持轉化為集團持續增長的動能，通過強化集團核心競爭力與完善公司治理，為全體股東創造更豐厚的價值回報。」
Hashtag: #義合控股
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關義合控股有限公司
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
新聞稿由客戶提供
