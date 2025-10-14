義合控股完成認購人工智能算力公司 邁向AI及高性能運算新領域 賦能智能建造升級

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月14日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，就本集團全資附屬公司義合投資有限公司（「義合投資控股」）認購Trio AI Limited（下稱「Trio AI」，「目標公司」）股份之所有先決條件已達成，相關認購程序已於今日全部完成。本集團以總代價港幣1,500萬元完成認購Trio AI約51.73%股權，而Trio AI亦正式成為本集團之非全資附屬公司，其財務業績亦將併入本集團賬目中。



作為香港領先的人工智能（「AI」）基礎設施服務供應商，Trio AI專注於為客戶提供高性能GPU集群運算解決方案與AI基礎設施解決方案，旨在為各行業數字化轉型提供關鍵算力支撐。此外，Trio AI構建了覆蓋數據處理、模型優化及場景定製化AI方案的完整服務鏈條，全面推進企業級AI應用商業化進程。



在全球數字化浪潮中，人工智能已成為推動產業變革的核心驅動力，本集團積極順應這一趨勢，戰略性投資Trio AI，推動現有建築業務與數字技術協同發展，打造全新業務發展模式。通過整合Trio AI卓越的GPU算力資源，集團將在地基與土木工程領域實現技術升級，運用智能演算深度解析地質與結構資料，優化設計方案並強化風險評估體系，提升施工現場的安全管理水準。隨着香港及中國智慧城市建設的持續推進，集團計劃於物業活化與基礎設施項目中引入人工智能與物聯網融合解決方案，打造智能運維管理系統，推動建築產業向數字化、可持續方向轉型，鞏固本集團行業領先地位。此外，為確保技術落地成效，集團將依託自身及Trio AI人才儲備，組建融合AI研發與工程實踐的專業團隊，通過系統化培訓提升員工技術水準，培育兼具工程經驗與AI數字化技能的綜合型人才，為集團強化本地及海外交付能力，創造全新價值增長點。



義合控股有限公司 主席兼執行董事詹燕群先生表示：「今次順利認購 Trio AI，標誌着集團在『建築+科技』轉型道路上邁出關鍵一步。我們將充分整合 Trio AI 的高性能算力資源與人工智能技術，為傳統業務板塊注入創新動能，並通過 AI 驅動的數據分析與智能模擬，全面提升項目運營之精準度與效率。此次認購不僅強化我們在智慧建築領域的競爭力，更能與集團的健康及環境創新業務 APEL 產生協同效應，為推動集團轉型為前沿技術商業化平台奠定基礎。本集團將持續踐行科技創新驅動業務發展的經營方針，積極探索更多AI相關業務模式及其盈利潛力，致力提升股東價值，奠定長遠發展的堅實基礎。」





有關義合控股有限公司

義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。

有關Trio AI Limited

Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。



