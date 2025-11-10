義合控股完成認購Trio AI後報捷

優質客戶數量增加 多元化戰略佈局獲認可

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，月前完成認購香港領先人工智能基礎設施服務供應商Trio AI Limited（Trio AI）之股份，並納入為本集團之非全資附屬公司後迎來首個捷報。Trio AI已迅速取得了多項業務突破，簽約多家背景強大，業務橫跨人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多個行業之客戶，為其提供服務。這不僅展現本集團在人工智能領域的戰略佈局成效顯著，更彰顯Trio AI技術解決方案之強大巿場需求及發展潛力獲得市場廣泛認可，有望為集團未來發展再添強勁動能。



義合控股於完成認購Trio AI後，正式開啟「建築工程 × AI算力」雙引擎發展模式，而Trio AI亦充分發揮技術優勢，憑藉高性能GPU加速雲端運算解決方案，在短期內成功擴大客戶基礎，開拓多元化優質客戶群，並為多家背景強大之人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多個領域的新客戶，提供GPU-as-a-Service等服務，實現認購後的首輪業務突破。新增的知名新客戶包括但不限於亞洲領先的人工智能軟件公司商湯集團股份有限公司（簡稱「商湯」，香港聯交所上市編號：0020.HK）/出版3.0+、香港頂尖企業解決方案和互聯網技術公司Code Free Soft Ltd、AIR@InnoHK創新平台成員Centre for Intelligent Multidimensional Data Analysis Limited、領先人工智能互動平台Aimo AI，以及香港智慧工地系統及創新專案服務供應商Build4Smart Limited。



隨着 AI大模型運算需求急速上升，企業對安全可靠、本地化、具成本效益的算力需求日趨強烈。Trio AI與多家行業領先企業達成深度合作，是納入本集團後首個重要成果。優質客戶群拓展成功，不僅體現市場對Trio AI之GPU加速雲端運算平台及人工智能基礎設施能力的廣泛認可；通過提升GPU運算資源的使用率，亦進一步強化Trio AI創造經常性收益的基礎，助力本集團在人工智能運算解決方案領域的多元化收益渠道。此外，Trio AI亦有效汲取於人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多元領域的合作經驗，推動自身AI技術與更多實際應用場景深度融合，為集團未來能更廣泛地拓展科技服務領域奠定堅實基礎。



義合控股有限公司 主席兼執行董事詹燕群先生表示：「我們樂見Trio AI與多家行業領先企業建立深厚合作關係，這不僅反映本集團之AI技術實力與市場競爭力獲得客戶肯定，更標誌着我們近年的戰略業務佈局取得實質突破，為未來業績增長開啟更廣闊的發展空間。Trio AI正式加盟後的首輪業務成果，為集團後續AI業務發展注入強勁信心。展望未來，隨着各行業對人工智能技術需求持續攀升，本集團相信Trio AI將憑藉其技術優勢與算力能力，持續把握市場機遇，為集團注入長期增長動能。本集團亦將持續運用Trio AI的專業技術拓展服務範疇，強化技術能力以滿足高性能運算及人工智能驅動解決方案日益增長且不斷演進的需求，致力為所有股東及持份者創造可持續的長期價值。」



有關義合控股有限公司

義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。



有關Trio AI Limited

Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。





