容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
義合控股完成認購Trio AI後報捷
優質客戶數量增加 多元化戰略佈局獲認可
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，月前完成認購香港領先人工智能基礎設施服務供應商Trio AI Limited（Trio AI）之股份，並納入為本集團之非全資附屬公司後迎來首個捷報。Trio AI已迅速取得了多項業務突破，簽約多家背景強大，業務橫跨人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多個行業之客戶，為其提供服務。這不僅展現本集團在人工智能領域的戰略佈局成效顯著，更彰顯Trio AI技術解決方案之強大巿場需求及發展潛力獲得市場廣泛認可，有望為集團未來發展再添強勁動能。
義合控股於完成認購Trio AI後，正式開啟「建築工程 × AI算力」雙引擎發展模式，而Trio AI亦充分發揮技術優勢，憑藉高性能GPU加速雲端運算解決方案，在短期內成功擴大客戶基礎，開拓多元化優質客戶群，並為多家背景強大之人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多個領域的新客戶，提供GPU-as-a-Service等服務，實現認購後的首輪業務突破。新增的知名新客戶包括但不限於亞洲領先的人工智能軟件公司商湯集團股份有限公司（簡稱「商湯」，香港聯交所上市編號：0020.HK）/出版3.0+、香港頂尖企業解決方案和互聯網技術公司Code Free Soft Ltd、AIR@InnoHK創新平台成員Centre for Intelligent Multidimensional Data Analysis Limited、領先人工智能互動平台Aimo AI，以及香港智慧工地系統及創新專案服務供應商Build4Smart Limited。
隨着 AI大模型運算需求急速上升，企業對安全可靠、本地化、具成本效益的算力需求日趨強烈。Trio AI與多家行業領先企業達成深度合作，是納入本集團後首個重要成果。優質客戶群拓展成功，不僅體現市場對Trio AI之GPU加速雲端運算平台及人工智能基礎設施能力的廣泛認可；通過提升GPU運算資源的使用率，亦進一步強化Trio AI創造經常性收益的基礎，助力本集團在人工智能運算解決方案領域的多元化收益渠道。此外，Trio AI亦有效汲取於人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多元領域的合作經驗，推動自身AI技術與更多實際應用場景深度融合，為集團未來能更廣泛地拓展科技服務領域奠定堅實基礎。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「我們樂見Trio AI與多家行業領先企業建立深厚合作關係，這不僅反映本集團之AI技術實力與市場競爭力獲得客戶肯定，更標誌着我們近年的戰略業務佈局取得實質突破，為未來業績增長開啟更廣闊的發展空間。Trio AI正式加盟後的首輪業務成果，為集團後續AI業務發展注入強勁信心。展望未來，隨着各行業對人工智能技術需求持續攀升，本集團相信Trio AI將憑藉其技術優勢與算力能力，持續把握市場機遇，為集團注入長期增長動能。本集團亦將持續運用Trio AI的專業技術拓展服務範疇，強化技術能力以滿足高性能運算及人工智能驅動解決方案日益增長且不斷演進的需求，致力為所有股東及持份者創造可持續的長期價值。」
Hashtag: #義合控股
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關義合控股有限公司
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
有關Trio AI Limited
Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
辭職代理公司員工5人驚魂！ 日本代客辭職500港元黑幕！
日本職場辭職像踩雷，上司同事人情網密不透風，說「我走了」可能被當叛徒。於是，代理公司如「已經受夠了」應運而生，簽約付錢他們代打電話：「本人已辭，拜拜！」500港幣換自由，聽來超值。Japhub日本集合 ・ 45 分鐘前
澳洲會計師公會調查:已有17%受訪者因應用AI減少請初級會計員
澳洲會計師公會最新的商業科技應用區域調查顯示,大多數香港企業在不同程度上已採用人工智能(AI)工具。儘管人工智能的廣泛應用有助提升生產力,但同時也改變了會計與財務行業的招聘趨勢,並更關注對數據的安全保障與治理。調查結果顯示,亞太地區企業對 AI 應用呈顯著增長,有89%的受訪者表示在過去12個月內已採用AI,較上次調查的69%增幅明顯。在香港,88%的受訪者表示已在工作中使用 AI 工具,例如 ChatGPT、Copilot 等。當被問及 AI 的應用程度時,65%的受訪者主要應用第三方 AI 工具於部分業務領域或偶爾使用。澳洲會計師公會大中華區理事及 Web3 及新興科技委員會主席冼君行指出,香港企業對 AI 的認知雖高,但距離真正釋放其價值仍有一段距離:「大多數受訪者表示使用第三方 AI 工具,顯示香港對 AI 的認知度相當成熟。然而,許多企業仍停留在概念驗證(Proof-of-Concept)階段,僅以 AI 工具提升生產力,例如處理重複性工作及流程自動化。政府及專業機構可加強教育與推廣,釋放 AI 的真正潛力,例如透過進階技術如預測分析(predictive analyticsinfocast ・ 6 小時前
保誠(02378.HK)與IHH醫療集團(北亞洲)深化合作
保誠(02378.HK)宣布，繼早前與IHH醫療集團(北亞洲)旗下港怡醫院合作提供醫療費用直付服務後，再度拓展與該集團的策略性直接合作。是次合作涵蓋IHH醫療集團(北亞洲)旗下最近於香港開設的港怡日間醫療中心，以及位於上海的上海百匯醫院，為保誠合資格客戶提供簡便快捷的醫療費用直付服務。 保誠成為首間香港保險公司與IHH醫療集團(北亞洲)擴展滬港醫療網絡。自2018年與港怡醫院建立合作關係以來，保誠持續提升其無縫、一站式的醫療增值服務體驗。是次合作進一步回應市民對本地及跨境優質醫療服務日益增長的需求，鞏固保誠在香港及內地主要城市的跨境醫療生態系統。 根據保誠《2025年度中期個人壽險理賠報告》，今年上半年醫療費用直付服務的整體理賠個案按年大幅上升87%，反映市民對醫療費用直付服務的需求持續上升。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
富衛香港2025年上半年新業務年度化保費增九成
富衛集團（1828.HK）旗下公司富衛香港（「富衛」）2025年上半年業務保持理想增長，根據保險業監管局2025年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛新業務年度化保費按年升90%，優於行業平均升幅39%，新業務首年保費更錄得超過一倍（128%）的顯著增長，高於行業平均升幅50%，排名全港第二。憑藉上半年出色表現，富衛業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列。 另外，富衛的多元銷售渠道模式續見成效，各分銷渠道在2025 年上半年均實現雙位數或以上的按年增長，當中銀行保險渠道5及經紀渠道新業務首年保費6更排名全港第一﹕專屬代理人渠道新業務首年保費按年升69%，銀行保險渠道新業務首年保費按年上升53%，經紀渠道新業務首年保費按年增長291%，網上及直銷平台新業務首年保費按年增長42% 。 富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛一直想客戶所想，積極填補市場上的保障缺口，上半年的佳績充分反映市場的認可。我們將力求更創新及優質的產品及服務，爭取更多客戶支持。」現代電視 ・ 7 小時前
保誠與IHH醫療集團(北亞洲)深化合作 拓展香港及內地醫療費用直付服務網絡
保誠保險宣佈，繼早前與IHH醫療集團（北亞洲）旗下港怡醫院合作提供醫療費用直付服務後，再度拓展與該集團的策略性直接合作。是次合作涵蓋IHH醫療集團（北亞洲）旗下最近於香港開設的港怡日間醫療中心，以及位於上海的上海百匯醫院，為保誠合資格客戶提供簡便快捷的醫療費用直付服務。保誠成為首間香港保險公司與IHH醫療集團（北亞洲）攜手擴展滬港醫療網絡。自2018年與港怡醫院建立合作關係以來，保誠持續提升其無縫、一站式的醫療增值服務體驗。是次合作進一步回應市民對本地及跨境優質醫療服務日益增長的需求，鞏固保誠在香港及內地主要城市的跨境醫療生態系統。根據保誠《2025年度中期個人壽險理賠報告》，今年上半年醫療費用直付服務的整體理賠個案按年大幅上升87%，反映市民對醫療費用直付服務的需求持續上升。(LF)infocast ・ 6 小時前
《內房》建業地產(00832.HK)10月合同銷售跌41%至5.6億人幣 首十月降12%
建業地產(00832.HK)公布，10月份取得物業合同銷售額5.61億元人民幣(下同)，按年減少為41.4%；合同銷售建築面積8.09萬平方米，按年減少為49.3%；每平方米平均銷售價格為6,933元，按年增加為15.5%。 首10個月，集團已取得物業合同銷售總額66.82億元，按年減少為12.1%；總合同銷售建築面積105.12萬平方米，按年減少為7.9%；每平方米平均銷售價格為6,357元，按年減少為4.6%。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
野村:因高基數效應和全球貿易壁壘增加 料第四季中國出口增長仍為負值
野村發報告指，中國10月出口按年下跌1.1%，為兩年來首次在非第一季期間出現的出口收縮。同時，進口增長亦顯著放緩，由7.4%降至1%，均低於市場及該行預期。月度貿易順差則基本保持在約900億美元的水平。報告表示，雖出口放緩部分受高基數效應和假期帶來的干擾，但在調整影響後，9-10月的平均出口增長仍從7-8月的5.7%放緩至3.5%。出口下降支持了野村對下半年需求衝擊的審慎中期觀點。由於高基數效應和全球貿易壁壘的增加，該行仍預計第四季中國出口增長將轉為負值，低於第三季的6.6%。(CW)infocast ・ 7 小時前
丘應樺:年底提交「內地企業出海專班」工作計劃
《施政報告》提出成立的「內地企業出海專班」,由商務及經濟發展局局長丘應樺督導工作,他表示預計年底前向特首提交工作計劃,明年首季推展,預料涵蓋人工智能、金融、專業服務等多個高增值行業。 (BC)infocast ・ 22 小時前
《大行》高盛降統一(00220.HK)目標價至9元 維持「中性」評級
高盛發表研究報告指，統一(00220.HK)第三季收入大致平穩，當中食品業務增長低至中個位數；飲料業務跌低至中個位數；及代工生產業務持續按年增長三位數的百分比。 報告提到，統一的管理層表示，公司於10月仍在進行飲料產品去庫存的工作，而麵條的表現保持在正常軌道。雖然消費疲弱且競爭激烈，公司對第四季仍持謹慎樂觀的態度，並維持集團今年全年銷售增長6至8%的目標，同時相信第四季持續的毛利率擴張和開支比率更具可見性。 該行表示，由於飲料業務表現疲弱，稍微抵銷了麵條業務改善和代工生產業務的增長，因此將公司的銷售預測調整1%。由於營運去槓桿化，該行又將公司淨利潤預測下調3至4%。展望未來，由於競爭持續激烈，該行對公司明年前景保持謹慎，預計銷售增長6%，將目標價由9.3元降至9元，維持「中性」評級。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 2 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 14 小時前
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 5 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 45 分鐘前