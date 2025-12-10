義合控股擬收購AIMO之55%股權

進軍AI自主移動平台及機器人領域 結合Trio AI打造人工智能全產業版圖

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團全資附屬公司YH Inv Holdings Limited（下稱「義合投資」）與AIMO (HK) LIMITED（愛上出行(香港)有限公司）（下稱「AIMO」，「目標公司」，前稱「Aishang Mobility (Hong Kong) Limited (愛上出行(香港)有限公司) 」）簽訂不具法律約束力之諒解備忘錄（「MOU」），擬透過注資及/或現有股東轉讓股權方式，收購AIMO之55%的股權。是次擬收購是義合控股於10月完成認購Trio AI Limited（「Trio AI」）後，進一步深化「AI+」的戰略布局，全面擴展在人工智能（AI）及智能機器人領域的發展及落地。



根據 MOU，義合控股有條件同意收購AIMO之55%股權，並規定其在完成業務、法律及財務盡職審查後才商討並簽署正式協議，當中設有三個月獨家期，AIMO不得在期內與任何第三方洽談股權或重大資產交易。



2025年10月，本集團戰略入股並完成認購Trio AI，將之納為本集團非全資附屬公司，這標誌着本集團AI佈局的新篇章。Trio AI作為香港AI基礎設施服務供應商，擁有高性能 GPU 加速雲端平台、AI 訓練與推理能力。而AIMO作為香港領先的人工智能技術自主移動平台供應商，從事自主移動平台研發，並結合先進人工智能演算法，推出覆蓋戶外場景的智能巡邏、設施管理、物業管理及公共安全監測等解決方案。除其核心產品線外，AIMO亦提供客製化機器人解決方案，以應對多元戶外場景中的特定挑戰，其產品組合涵蓋購物中心管理、公共安全/監控、物業/設施管理及開放區域巡邏等相關場景。



近年，本集團積極打造多元化經營策略，繼認購Trio AI佈局人工智能領域，構建「建築工程+AI技術」雙引擎協同發展模式外，是次擬收購AIMO亦彰顯義合控股在推動業務多元化發展及AI佈局的決心。通過整合Trio AI高性能GPU雲端運算能力，持續深化本集團在AI方面的發展，貫徹落實「AI+」的戰略性發展方針，並全面推動人工智能技術的自主移動平台及智能機器人領域的發展及落地。通過整合Trio AI及AIMO雙方技術資源，有效優化智能移動平台在多元環境中的決策精度與作業效能，並為建築工程、智慧城市、公共管理等多元場景提供更完整的智能化解決方案。一方面能大大強化本集團在建築主業的市場競爭優勢，同時亦全面提升集團整體的技術創新能力與運營效率。此外，亦為集團開發新商業模式與服務，使集團從傳統工程和活化業務，擴展至高增長、高科技附加值的AI基建及機器人服務領域，助力集團實現多元化收入來源。



義合控股有限公司 主席兼執行董事詹燕群先生表示：「此次與AIMO簽訂MOU，標誌着本集團在深化人工智能戰略佈局方面邁出重要一步，是本集團更貫注『AI+』的戰略發展理念。本集團將深度整合AIMO在人工智能及自動駕駛領域的專業技術，並與本集團旗下Trio AI所擁有的高性能GPU運算基礎設施形成協同效應。通過本次整合，本集團有望構建更加完善的人工智能服務生態體系，在工程建設與城市運營領域形成差異化競爭優勢。未來，本集團目標定位為人工智能領域關鍵參與者，藉此有效運用新興技術並滿足日益增長的市場需求，為股東創造可持續的長期價值。」



有關義合控股有限公司

義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室，其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13日正式啟用。此外，集團於2025年佈局人工智能之業務發展領域，並於2025年10月14日完成對香港人工智能基礎設施服務供應商Trio AI Limited（「Trio AI」）約51.73%股權的戰略認購，通過充分運用其在高性能GPU加速雲端運算解決方案的優勢，集團積極推動現有建築業務與人工智能技術的深度融合，構建跨領域協同發展的全新業務模式。





有關Trio AI Limited

Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。



有關AIMO (HK) LIMITED

AIMO (HK) LIMITED專注於深度融合先進人工智能技術於自動移動平台，其旗艦產品專為戶外環境設計，滿足企業及公共部門的高效運營需求。除其核心產品線外，AIMO亦提供定製化機器人解決方案，以應對多元戶外場景中的特定挑戰，應用涵蓋商場管理、公共安全/監控、物業/設施管理及開放區域巡邏等專業領域。





