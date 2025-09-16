天文台：呂宋低壓區周末移近廣東沿岸
義合控股收購人工智能算力服務公司52%控股權
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團全資附屬公司義合投資控股有限公司（下稱「義合投資」）與Trio AI Limited（下稱「Trio AI」，「目標公司」）簽訂認購協議，擬以總代價港幣1,500萬元有條件認購Trio AI之1,500萬股股份，佔其經擴大已發行股本約51.73%。
完成收購後，Trio AI將成為本集團的附屬公司，本集團將成為其控股股東，餘下股權由鴻通精密設備有限公司及香港光環云數據有限公司分別持有約26.55%及21.72%。
目標公司專注提供高性能GPU解決方案
目標公司Trio AI成立一年多，為香港人工智能（「AI」）基礎設施服務供應商，Trio AI專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為香港市場提供支持AI模型開發、訓練及部署的尖端基礎設施及服務，以滿足各行業對先進算力日益增長之需求；其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。
Trio AI為本港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。
人工智能是推動數碼創新的關鍵動力，中國已實施「人工智能+」策略，推動各行各業進行數碼轉型。同時，香港特區政府亦正積極行動，把人工智能發展定為政策重點。義合控股是次戰略性入股Trio AI，將繼而善用Trio AI的龐大GPU算力服務，以進一步優化本集團地基及土木工程項目的項目規劃、結構模擬及風險評估，通過AI驅動分析大量地質技術及結構數據，提升風險管理、科學決策性及施工安全。同時將因應香港及中國智慧城市的加速發展，於樓宇活化及基礎設施項目中引入AI與物聯網解決方案，推動智能化建築管理與可持續翻新。同時，本集團將實施全面人才策略，計劃整合Trio AI的技術團隊與自身工程專才，成立跨職能團隊，涵蓋AI工程、數位建築及智慧活化等專員，並推動員工掌握AI應用，助力業務升級，為本集團創造全新業績增長點。
低比例新股配售設半年禁售期
另外，集團與配售代理訂立股份配售協議，擬以配售價每股港幣2.35元，較9月15日之收巿價港幣2.70元折讓12.96%，向預期不少於六名承配人配售最多達1,500萬股新股，禁售期為完成日期後180天，本次新股發行比例約佔本公司公告日已發行股份總數3%，集資淨額約為港幣3,497萬元，主要將用於支付認購Trio AI股權之代價以及為Trio AI提供業務融資及發展資金，包括租賃高性能GPU算力及拓展人工智能體服務。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「本集團此次與Trio AI Limited訂立認購協議，是推進集團戰略升級的重要舉措。通過對Trio AI的戰略認購，本集團將深度融合高性能運算及AI驅動解決方案，加速創新技術與主營建築業務的戰略協同。入股Trio AI不但能夠立即為集團傳統的地基工程及土木工程業務注入新動能，同時亦能與集團的健康及環境創新業務APEL產生極大的協同作用，為進一步推動整個集團全面轉型成為前沿技術商業化平台注入極大動力。我們相信，科技創新是驅動行業變革的核心力量，憑藉此次收購所取得的龐大AI算力支援以及專業管理團隊，本集團將積極探索更多業務模式的落地應用及其盈利新模式，為股東創造可持續的長期價值。」
有關義合控股有限公司
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
有關鴻通精密設備有限公司
鴻通精密設備有限公司為新加坡上市公司鴻通電子控股有限公司(Valuetronics Holdings Limited (股票代碼: BN2), 「鴻通電子」)的附屬公司。鴻通電子為全球市場提供一站式的電子製造服務（「EMS」），包括從概念構思、工程設計與開發，到生產及供應鏈支持。
