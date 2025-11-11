容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
義合控股發佈盈喜
AI賦能核心業務成效顯著 期內溢利增40%至3,050萬港元
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然公佈正面盈利預告，根據本公司現有之未經審核綜合管理賬目，截至2025年9月30日止6個月（「期內」）本集團預計錄得期內溢利不少於3,050萬港元，較2024年同期之2,180萬港元，增長約40%。
期內，本公司實現溢利增長，主要受惠於本集團核心業務之地基及其他土木工程業務經營效率持續提升。本集團積極推進人工智能（「AI」）技術之整合應用，以最新物聯網感應器支援例行工作自動化，以及人工智能驅動的數據分析，實現工程項目全流程系統性優化，有效強化施工效率與精準度。此外，本集團亦嚴格執行成本削減措施，改善整體成本結構。此兩項舉措協同發力，推動期內毛利有效提升，帶動集團整體盈利增長。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「回顧期內，本集團在地基及隧道工程等核心業務領域展現出強勁發展態勢，透過優化營運效率及深化技術創新，成功構築行業競爭優勢。本次預期盈利增長，有力印證公司實施AI領域戰略佈局的前瞻性與實效價值。近期，本集團對人工智能算力服務商Trio AI Limited （「Trio AI」）戰略投資成效顯著，其憑借領先GPU算力資源和技術，成功獲得來自智能建築技術及電子製造服務等多個領域新客戶認可，不僅開創新盈利增長點，更為集團建築業務全流程智能化轉型提供核心技術支持。與此同時，為助力維護社會環境健康，本集團持續開拓綠色環境創科領域，多項專利技術實現商業化應用。憑藉創新的環保解決方案與優異的產品性能，我們於期內成功取得多項重要合約，為集團業績增長構建堅實支撐。展望未來，本集團將深化人工智能技術在核心業務領域的戰略布局，以Trio AI的算力優勢加速建築全流程智能化轉型，同時革新環境科技實力，重塑綠色建築新標杆。透過AI與環境科技的有機融合，本集團將積極把握大灣區發展機遇，開創智慧建造與可持續發展並進的新格局，為股東創造更豐厚回報，為區域建設貢獻科技力量。」
有關義合控股有限公司
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
有關Trio AI Limited
Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 2 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 1 天前
降本求生！雷諾終止與Valeo合作 傳轉向中國供應商開發無稀土馬達
《路透》周一 (10 日) 援引知情人士消息報導，法國汽車製造商雷諾 (Renault) 終止與汽車零件大廠法雷奧 (Valeo) 合作開發無稀土電動車馬達的計畫，並轉而尋找成本更具競爭力的中國供應商。據悉，這項決定尚未對外公布，顯示鉅亨網 ・ 18 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 2 小時前
最佳投資產品？深圳華強北記憶體產品3個月升一倍 收益超過黃金
中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。鉅亨網 ・ 1 天前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 13 小時前
亞洲人工智能股票暴跌 外界對其全球領先漲勢產生懷疑
【彭博】— 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。Bloomberg ・ 2 天前
Z世代呷窮 美股休閒快餐店首當其衝
Z世代正面對更大的財務壓力，而以年輕客群為骨幹的美股休閒快餐品牌已開始感受到衝擊。Yahoo財經 ・ 1 天前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 3 小時前
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%
多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。 大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入鉅亨網 ・ 5 小時前
《大行》 滙研降小米(01810.HK)目標價至65.4元 電動車產能與智能手機利潤率拖累近期股價
滙研發表報告指出，小米集團(01810.HK)電動車產能與智能手機利潤率是近期股價的拖累因素，預期第三季財報符合預期，電動車部門將實現盈利。滙研將小米目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級「買入」。 滙研表示，小米股價自9月初以來下跌了22%，認為表現欠佳是因為公司推遲電動車產能擴張，及市場對電動車能否及時交付的擔憂；此外，因應零件材料價格上漲，市場對其智能手機業務毛利潤率、物聯網產品需求的擔憂。據此，滙研分別將小米集團2026年、2027年的盈利預測分別下調9%、7%，以反映業務擴張面臨的壓力。 儘管近期疲弱，由於小米強大的執行力，滙研仍對其核心業務的高端化策略充滿信心，並認為隨著2026年電動車P2工廠的能見度更加清晰，小米股價具有上漲潛力。 滙研表示，小米將於11月中旬公布2025年第三季財報，預計其第三季淨利潤約為101億元人民幣，年增長率將放緩。根據滙研的估計，小米第三季營收為1,084億元人民幣(按年增長17%)，毛利率為22.3%。預期智能手機業務的毛利率在第三季將達到11%；預期物聯網收入為266億元人民幣、電動車第三季出貨量預計達到10.9萬輛，毛利率將微降至2AASTOCKS ・ 7 小時前
理財葉師傅｜黃金及比特幣轉強 待時機追入｜Gary Sir
金價再現強勢，期貨重上接近4,100美元，下一站先看4,145美元。黃金現時能量未算充足，當能量燈由紅轉黃後，...BossMind ・ 6 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
香港政府時隔逾一年半擬再發數字債券 繼續推動債券代幣化發行恆常化
【彭博】— 香港政府計畫再度啟動多幣種數字債券發行，彰顯其建設全球金融科技和數字資產中心的決心，以在國際數字貨幣競爭中搶佔先機。Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜納指急反彈 聯邦政府重開在望
美股顯著上升，納斯達克指數經過四月以來最大的按周跌幅後，反彈超過2%，道瓊斯指數回升至47,000點以上收市。美國聯邦政府有望重新營運，投資者憧憬美國經濟可以「止蝕」。金價再度急升，紐約期金漲逾100美元。Yahoo財經 ・ 13 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 16 小時前
《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
東吳證券發表報告表示，上周(11月3至7日)恒生科技累跌1.2%，恒指累漲1.3%，恒生港股通上漲0.9%。行業上，能源業領漲。南向資金主要流入金融業，主要流出資訊科技業。 該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單： 1)南向資金對港股十大淨買入名單 股份│淨流入金額 小米集團-W(01810.HK)│35.3億元 中海油(00883.HK)│34.64億元 美團-W(03690.HK)│23.23億元 工行(01398.HK)│20.17億元 中移動(00941.HK)│18.01億元 建行(00939.HK)│16.79億元 康方生物(09926.HK)│15.43億元 招行(03968.HK)│14.3億元 青島銀行(03866.HK)│9.85億元 中行(03988.HK)│9.61億元 2)南向資金對港股十大淨流出名單 股份│淨流出金額 中芯(00981.HK)│-28.11億元 騰訊(00700.HK)│-17.48億元 華虹半導體(01347.HK)│-9.43億元 中興(00763.HK)│-7.65億元 舜宇(02382.HK)│-6.76億元 長飛光纖光纜(AASTOCKS ・ 6 小時前
金價續漲 美國經濟疲軟跡象強化降息預期
8%，鉑和鈀價格也上漲。「當政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯儲會的政策前景，」華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示。「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯儲會就有了更早放鬆政策的空間。」原文標題Gold Advances With Weakening US Economy Boosting Rate-Cut BetsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
澳元華麗轉身！鷹派央行撐腰 可望創10年來罕見年漲
在澳洲央行相對緊縮政策的支撐下，澳元 / 美元 (AUDUSD) 預計將進一步走高，並有望在今年實現罕見的年度漲幅。 今年以來，澳元已攀升近 5%，有望創鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》高盛料國壽(02628.HK)今年全年派息按年增23%超預期
高盛發表研究報告，根據國壽(02628.HK)第三季業績表現調整未來盈利預測，指出上季投資收益勝預期，相應將全年淨利潤預測上調69%，並將2025至2027年首年保費預測上調7%，以反映第三季銀行保險銷售渠道向好，以及管理層對2026年展望正面。 由於投資組合規模擴大及保費流入增強，該行亦將國壽2026及2027年淨利潤預測上調7%，2025至2027年賬面價值預測上調5%至7%，每股派息預測上調10%，其中今年度股息預測將按年增長23%，高於此前預測的增長12%，目標價由22.5元升至24.5元，維持「中性」評級。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前