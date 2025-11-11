AI賦能核心業務成效顯著 期內溢利增40%至3,050萬港元

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然公佈正面盈利預告，根據本公司現有之未經審核綜合管理賬目，截至2025年9月30日止6個月（「期內」）本集團預計錄得期內溢利不少於3,050萬港元，較2024年同期之2,180萬港元，增長約40%。



期內，本公司實現溢利增長，主要受惠於本集團核心業務之地基及其他土木工程業務經營效率持續提升。本集團積極推進人工智能（「AI」）技術之整合應用，以最新物聯網感應器支援例行工作自動化，以及人工智能驅動的數據分析，實現工程項目全流程系統性優化，有效強化施工效率與精準度。此外，本集團亦嚴格執行成本削減措施，改善整體成本結構。此兩項舉措協同發力，推動期內毛利有效提升，帶動集團整體盈利增長。



義合控股有限公司 主席兼執行董事詹燕群先生表示：「回顧期內，本集團在地基及隧道工程等核心業務領域展現出強勁發展態勢，透過優化營運效率及深化技術創新，成功構築行業競爭優勢。本次預期盈利增長，有力印證公司實施AI領域戰略佈局的前瞻性與實效價值。近期，本集團對人工智能算力服務商Trio AI Limited （「Trio AI」）戰略投資成效顯著，其憑借領先GPU算力資源和技術，成功獲得來自智能建築技術及電子製造服務等多個領域新客戶認可，不僅開創新盈利增長點，更為集團建築業務全流程智能化轉型提供核心技術支持。與此同時，為助力維護社會環境健康，本集團持續開拓綠色環境創科領域，多項專利技術實現商業化應用。憑藉創新的環保解決方案與優異的產品性能，我們於期內成功取得多項重要合約，為集團業績增長構建堅實支撐。展望未來，本集團將深化人工智能技術在核心業務領域的戰略布局，以Trio AI的算力優勢加速建築全流程智能化轉型，同時革新環境科技實力，重塑綠色建築新標杆。透過AI與環境科技的有機融合，本集團將積極把握大灣區發展機遇，開創智慧建造與可持續發展並進的新格局，為股東創造更豐厚回報，為區域建設貢獻科技力量。」







有關義合控股有限公司

義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。







有關Trio AI Limited

Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。











