香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - 義合控股有限公司（「義合控股」、「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：1662.HK）欣然宣佈，本集團於10月31日捷報頻傳，連獲「第9屆環球大灣區可持續發展經貿高峰論壇」中的「大灣區年度最具影響力大獎」，以及「新質生產力企業大獎2025」之「大灣區新質生產力企業大獎—汽車、精密儀器及高端製造及工程組別」。屢獲殊榮充分印證本集團在建築、健康與環境創科，以及人工智能（「AI」）三大核心業務領域的戰略佈局及突破性成果深受市場肯定，同時亦彰顯本集團在大灣區區域協同創新的影響力與日俱增。
「大灣區年度最具影響力大獎」足證集團發展獲巿場認可
為表彰通過創新與戰略驅動，為大灣區經濟融合及可持續發展做出卓越貢獻的企業，「第9屆環球大灣區可持續發展經貿高峰論壇」特設「2025大灣區年度最具影響力大獎」，並邀請到香港特別行政區政府房屋局局長何永賢女士，JP擔任頒獎禮嘉賓。義合控股榮獲「大灣區年度最具影響力大獎」，並由本集團之行政總裁兼執行董事甄志達先生代表公司領獎。
本次獲獎不僅標誌着業界對集團發展路徑的充分肯定，更彰顥本集團在跨領域業務整合與創新實踐中的核心競爭力不斷擴大，並輻射至大灣區。義合控股作為香港知名承建商，紮根地基工程及隧道工程業務多年，依託深厚技術積累及卓越往績廣受業界認可，與多間公司構建穩定的合作伙伴關係。為助力大灣區高質量發展及產業升級，本集團踐行多元化發展路線，透過間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）與香港科技大學成立聯合實驗室佈局健康與環境創新領域，多項首創專利技術實現成果轉化，市場份額亮眼。同時，APEL首條智能產線於年內在港啟用，進一步擴充產能並推動環境科技產業化，為香港社會及環境健康提供堅實保障。
此外，為順應數字化轉型趨勢，本集團月前已完成認購香港領先的人工智能基礎設施服務供應商Trio AI Limited（「Trio AI」）之股份，正式進軍AI及高性能運算新領域。通過整合Trio AI優異GPU算力資源，本集團正逐步將AI技術與現有業務融合，從而實現建築全流程的智慧化升級與技術創新，加速香港及中國智慧城市建設的持續推進。本集團將繼續秉持科技創新驅動業務發展的經營方針，積極探索北部都會區等業務藍海，為香港及大灣區經濟建設注入新動能，助力區域產業智能化轉型與可持續發展。
「大灣區新質生產力企業大獎 — 汽車、精密儀器及高端製造及工程」
另一方面，義合控股亦於同日（10月31日）奪得「新質生產力企業大獎2025」之「大灣區新質生產力企業大獎—汽車、精密儀器及高端製造及工程組別」。這是繼去年本集團附屬Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）奪得「大灣區新質生產力企業大獎」後，再次榮獲該獎項。大灣區新質生產力企業大獎由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦，以「新質生產力」為核心評審標准，旨在發掘並表彰在科學技術、管理效率、製度創新與可持續發展方面取得實質性突破的企業，從而驅動行業的進步與變革。是次獲獎標誌着公司在推動AI技術應用與產業深度融合、構建可持續發展新模式方面的實踐成果獲得高度認可。
義合控股有限公司主席兼執行董事詹燕群先生表示：「我們十分榮幸獲得『大灣區年度最具影響力大獎』及『大灣區新質生產力企業大獎』兩項殊榮，這既是對我們過往探索的肯定，更是對未來發展的期許。在新時代發展征途上，我們將始終秉持『科技引領、責任築基、共贏致遠』的經營理念，以建築業務為根基，持續深化在綠色環境創科、AI算力、國產芯片應用等領域，同時亦積極拓展在大灣區的戰略佈局。我們相信，通過不斷創新與跨界融合，必將為粵港澳大灣區的建設構築新引擎，與各方夥伴共同開創更高質量、更可持續的發展新格局，為股東提供更高價值。」
有關義合控股有限公司
義合控股有限公司為香港主板上市公司（1662.HK），是香港一間歷史悠久的承建商，主要從事提供地基工程及隧道工程業務。集團積極探索海外業務及投資機遇以擴闊業務涵蓋領域，旗下聯營公司Windmill Street Development於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於2023年成立Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」)，主要從事健康及環境創新業務，包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務，並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學–AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於2024年1月10日啟用，而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於2024年3月13 日正式啟用。
有關Absolute Pure EnviroSci Limited：
Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）為香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術（MAP-1）， APEL 已在四個關鍵領域：飛機空氣淨化管理、水質淨化管理、畜牧健康和環保建材，研發專門的應用配方，旨在應對全球迫切挑戰。APEL期待與全球研究人員和行業夥伴合作，推動更多健康與環境科技創新。
有關Trio AI Limited
Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。
