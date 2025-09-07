義大利已故青少年顯神蹟 獲教宗冊封首位千禧世代聖人

（法新社梵蒂岡7日電） 羅馬天主教教宗良十四世今天正式冊封已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為首位千禧世代聖人。他生前曾在網路上傳播天主教信仰，被稱為「上帝的網紅」。

阿庫提斯2006年因白血病身亡，年僅15歲。他是在倫敦出生，雙親是義大利人，年幼時隨父母移居米蘭，生前對網路和電腦著迷。

在短暫的一生中，阿庫提斯創建多個網站，記錄「奇蹟」以傳播天主教教義，被稱為「上帝的網紅」（God's Influencer）。

2020年，梵蒂岡曾判定阿庫提斯於2013年從天堂伸援，治癒一名罹患罕見胰臟疾病的巴西男童，已將其冊封為真福者。

梵蒂岡原定4月27日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）為阿庫提斯舉行封聖典禮，因前教宗方濟各（Pope Francis）逝世而延後舉行。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天也冊封已故義大利人弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）為聖人，弗拉薩蒂於1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。