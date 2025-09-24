義大利強烈譴責無人機攻擊加薩援助船隊 派軍艦支援

（法新社羅馬24日電） 義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今天表示，在加薩救援船隊的籌劃者通報多艘船隻於希臘附近遭多架無人機攻擊後，已派遣一艘海軍巡防艦協助這個船隊。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）指出，昨天深夜，船隊行經希臘海域時，周圍傳出逾12次爆炸聲，且有「不明物體」掉落甲板造成損害。

克羅塞托透過國防部在社群平台X發表聲明指出：「為確保『船隊』上義大利公民安全……我已與總理討論並下令義大利海軍多功能巡防艦法山號（Fasan）立即介入救援，該艦目前正於克里特島以北的『安全海洋行動』（Operation Safe Sea）任務中執勤。」

他補充，這艘軍艦已在前往事發海域途中，準備執行必要的救援行動。

克羅塞托強烈譴責針對船隊發動「無人機攻擊」的不明肇事者，並強調這是「最強烈的譴責」。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，已要求以色列確保船上「義大利公民、國會議員及歐洲議會議員」等挺巴勒斯坦行動者的安全。

外交部並補充，義大利先前已通知以色列，「凡交由以色列部隊執行的任何行動，必須遵守國際法暨絕對謹慎原則」。

聲明還指出：「塔加尼部長已指示駐特拉維夫大使館持續蒐集相關資訊，並再次向以色列政府重申，必須對船上人員提供絕對保障。」

「全球堅毅船隊」本月稍早自西班牙巴塞隆納啟航，目標是突破以色列對加薩的封鎖，將援助物資送達當地。

目前船隊共有51艘船隻，大多停泊在希臘克里特島外海。等待啟航船隻先前曾在突尼西亞遇到兩起疑似無人機襲擊事件。瑞典氣候行動者童貝里（Greta Thunberg）也已自這個北非國家登船。

以色列曾在今年6月和7月阻止行動者兩度試圖由海路進入加薩，並於22日重申，不會允許該救援船隊靠近這個衝突中的巴勒斯坦地區。（編譯：陳政一）