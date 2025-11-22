搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
義大利歌后Ornella Vanoni逝世 享壽91歲
（法新社羅馬21日電） 根據義大利媒體報導，義國長青樹歌手奧內拉‧瓦諾尼（Ornella Vanoni）已於21日逝世，享壽91歲。她的音樂生涯橫跨一甲子、堪稱義大利作品最豐歌手之一。
根據《晚郵報》（Corriere della Sera）和安莎通訊社（Agi）報導，瓦諾尼因心臟驟停於米蘭家中過世。
瓦諾尼是流行輕音樂（musica leggera）領域中成就斐然且深受愛戴的歌手，這個音樂流派自1960年代起在義大利流行。
她紅色捲髮以及能自在切換低沈且煙嗓的中音與高亢清亮音域的嗓音，在歌迷心中具有高辨識度。
瓦諾尼唱片銷量超過5000萬張，並經常與知名音樂人合作，從喬治‧班森（George Benson）、赫比‧漢考克（Herbie Hancock）到法蘭可‧卡里法諾（Franco Califano）及吉諾‧帕奧利（Gino Paoli）；她與帕奧利的合作關係和戀情長達多年。
瓦諾尼事業在1960年代末至1970年代達到高峰，代表作包括〈音樂已終〉（La Musica e Finita）、〈永恆〉（Eternita）、〈約會〉（L'Appuntamento）和〈多一個理由〉（Una Ragione di Piu）等暢銷歌曲。
瓦諾尼1934年9月22日出生於米蘭。她起初從事舞台劇，20多歲時在著名劇場導演喬治歐‧史特勒（Giorgio Strehler）指導下，開始演唱描寫米蘭黑幫世界的歌曲。史特勒後來成為她的愛人與導師。
1964年，她在現已停辦的拿坡里音樂節（Festival di Napoli）奪冠，之後8度參加聖雷莫音樂節（Sanremo Festival），並以〈白色之家〉（Casa Bianca）在1968年獲得第二名。
1999年，她成為聖雷莫音樂節歷史上首位獲得終身成就獎的女歌手。
