義大利總統宣布2026冬季奧運開幕

（法新社米蘭6日電） 義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天在聖西羅球場（San Siro Stadium）舉行的盛大典禮上，正式宣布2026年米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milan-Cortina Winter Olympics）開幕。

馬達雷拉在這座知名的體育場對滿場觀眾表示：「我宣布奧運正式開始。」聖西羅球場是義大利北部多個慶祝冬運開幕的場館之一。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）首次主持冬季奧運，她對運動員說：「透過你們，我們看見自己最好的一面。」

她說：「你提醒了我們，我們可以很勇敢，可以很善良。無論跌得多慘，都能重新站起來。」

柯芬特里說：「奧運的精神遠超過體育競技本身。這關乎於我們，關於我們成為人的意義。」