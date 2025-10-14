義大利警方赴農舍執行驅逐任務遇爆炸 3死

（法新社羅馬14日電） 義大利消防單位今天表示，當局昨夜嘗試驅逐一處農舍的屋內人員時，房子突然發生爆炸，造成3名警察殉職，另有十多人受傷。

根據安莎通訊社（ANSA），一名男性及其一名女性手足被捕，兩人皆為60多歲，第3名家庭成員已逃離現場。

安莎通訊社引述的知情人士說，這棟位於維洛納（Verona）附近阿扎諾堡（Castel d'Azzano）的農舍充滿瓦斯，爆炸是在前門打開當下引發的。

據悉警方一直試圖驅逐這3名兄弟姊妹，事發之前，他們曾揚言要炸死自己。

殉職員警的遺體已從房屋廢墟中運出，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）率先向罹難者致敬，並表示自己密切關注事態發展。

消防單位在社群平台X上發布聲明說，有12名執法人員和一名女性平民受傷。