渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
義大利麵食譜｜明太子義大利麵
超級簡單的作法，只要把麵煮好接著跟材料攪拌在一起，這樣就基本完成了，聽起來是不是很令人驚訝呢？那話不多說我們趕快接著看這道料理真正的做法吧！ - 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g 我的新書『在家吃台菜』：https://goo.gl/bUlH6P
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
義大利麵 125g
龍蝦卵 2大匙
奶油 15g
帕馬森起司 適量
巴西利 少許
鹽巴 少許
作法:
1 ：
首先用鹽水將義大利麵煮熟。
2 ：
接著將煮好的義大利麵、龍蝦卵、奶油與2大匙的煮麵水一起攪拌均勻。
3 ：
盛盤後在依照個人喜好撒上起司粉、巴西利碎就完成了。
4 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53935
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
泡菜食譜｜泡菜炒粉絲
非常簡單美味的泡菜料理Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
鹽焗魚食譜｜泰式鹽焗魚
食親泰國嘢一定會叫一碟鹽焗魚？其實屋企都一樣整到㗎！魚肉被鹽同香料鎖住水份，嫩滑又入味，魚肉好重香茅味，點埋酸辣醬食，清新又開胃，屋企煮都可以好有泰國餐廳 feel！朋友聚餐或者想煮啲唔同嘅菜式，呢道一定啱😋Cook1Cook煮一煮 ・ 10 小時前
釜飯食譜｜廣島蠔本菇薑汁釜飯
夏日炎炎，胃口不佳，食連餸既有味飯就最啱，材料簡單，省時又易煮。這個廣島蠔本菇薑汁釜飯加入薑汁可去腥，而且啖啖充滿蠔和本菇既香味，真係好美味。 FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagram.com/Yeung_Ma_KitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
韓國人氣大胃女王 Hamzy，以分享韓式料理的製作及吃播而深受觀眾喜愛，在YouTuber坐擁逾1400萬訂閱。她日前在頻道更新影片，以《重大宣布！感謝大家的一切》為題，宣佈將暫停更新吃播頻道的影片，未來會專注於調養身體備孕。Yahoo Food ・ 3 小時前
米紙卷食譜｜清新煙三文魚五彩米紙卷（配日式柚子醋）
天氣愈來愈熱，今天來一道清新又健康一點的菜式，它就是「煙三文魚五彩米紙卷」。煙靭的米紙，包著色彩繽紛的食材，包括青瓜絲、甘筍絲、啡菇、菠菜和蘆筍，非常奪目又清新，配上酸酸的日式柚子醋，特別開胃！做法非常簡單，健康又好味，大家一定要試。Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
湯水食譜│冬瓜水鴨湯滋陰清甜 冬瓜連皮和籽一起煲更有益
這幾天天氣在晚上變得清涼，這個時間煲水鴨湯便最好不過，水鴨既能滋陰又能清熱，加上冬瓜一起煲就最清甜。水鴨要汆水去掉浮泡，煲湯時便不會有鴨膻味，煲這個湯時，冬瓜連皮和籽一起煲會更有益，所以只要切大塊便可，即睇如何製作冬瓜水鴨湯：Yahoo Food ・ 3 小時前
糯米飯食譜│微波爐版香芋糯米飯 粒粒分明媲美生炒風味
糯米飯食譜│微波爐版香芋糯米飯 粒粒分明媲美生炒風味 冬天是吃糯米飯的好時間，不過很多人都覺得自己煮糯米飯好難。如果要做生炒糯米飯，那就的確是頗難的，因為要在生炒時不停翻動糯米，又要適量加水，非常考廚藝，但如果用微波爐，便會輕鬆方便，煮出來的糯米飯會粒粒分明，跟生炒的效果相近，即睇如何製作微波爐版香芋糯米飯：Yahoo Food ・ 3 小時前
零食食譜｜無油無粉無蛋燕麥棒 (免焗爐)
燕麥棒是用全天然穀物製成，補充能量的高蛋白質的零食。 不需要買市面上賣很貴的燕麥棒，可在家自製做啦，再不擔心甜度和熱量爆表了，快點來做做看吧。Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
撐大埔小店｜豚骨湯拉麵店「和拉麵」五十公斤豬筒骨熬出濃厚湯底 自製火炙腩肉/脢頭叉燒
這幾個月節日不斷，理應是街坊開心消費、食店人流暢旺的季節，但一場突如其來的宏福苑五級大火，令大埔區內蒙上一層揮之不去的陰霾。災後的大埔仍需時間慢慢療癒，在這艱難時刻，大家不妨盡一分力，走進大埔親身光顧曾在災難中伸出援手，甚至在災後仍然默默付出的小店，用行動回饋他們的熱心。Yahoo Food ・ 4 小時前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 22 小時前
中國多家商業航天概念股提示交易風險 若繼續上漲或將申請停牌
【彭博】— 中國多家商業航天概念股周一晚間公告提示交易風險，投資者關注該板塊在近期連續大漲之後的市場表現。Bloomberg ・ 2 小時前
【U士多】秒殺價 POKKA有汽檸檬飲料/檸檬酸2700 $59/排（即日起至22/01）
今期U士多秒殺價有KURVY KRUZT水牛奶雲朵舒芙蕾蛋糕 $69/箱、BRAGG美國有機蘋果醋473ML $36.9/支、POKKA有汽檸檬飲料/檸檬酸2700飲料6P $59/排、NABATI芝士罐裝威化350G $24/罐、赤之帽子朱古力夾心曲奇禮盒(中)32件裝 $88/件、三立製菓雜錦曲奇禮盒169克 $38/件、卡樂B北海道薯條三兄弟180克 $78/件、費列羅金莎金鑽禮盒二十四粒裝 $78/件！YAHOO著數 ・ 20 小時前
東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等
東京向來是香港人至愛，住新酒店亦是行程重點之一！無論是鄰近澀谷或銀座站的性價比之選、奢華星級品牌、市區溫泉旅館，抑或鄰近迪士尼樂園的玩樂住宿，Yahoo Travel已為你搜羅2024年至2026年間開幕的17間東京新酒店，下次去東京務必一試！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band
天氣轉凍最適合約埋朋友去居酒屋「暖身」！位於天后清風街的隱世日式居酒屋「酒屋一杯喜」(Sakaya Ippaiki)，今個冬天推出極具話題性的「冬日三寶」。除了有齊白子、鮟鱇魚肝的超邪惡鍋物外，還有漁師風味的鐵盒蒸蠔及極罕見的吞拿魚稀有部位，加上店內定期的 Live Band 演出，絕對是放工後 Chill 一晚的最佳選擇！即睇以下 3 大必食推介！Yahoo Food ・ 4 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 4 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 23 小時前