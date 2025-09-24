義總理承認巴勒斯坦國條件：釋放人質排除哈瑪斯

（法新社紐約聯合國總部23日電） 義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人質獲釋，第二是確保武裝組織哈瑪斯（Hamas）不能以任何形式參加巴勒斯坦政府。

梅洛尼（Giorgia Meloni）前往紐約出席聯合國大會，她今天在場邊接受媒體訪問，提出願在2個前提下承認巴勒斯坦，也希望此一倡議獲得反對派支持。她表示，「這個倡議不會得到哈瑪斯或伊斯蘭極端主義者支持，但應該是許多持理性觀點者的共識」。

法國、葡萄牙等多個歐盟國家近日相繼宣布承認巴勒斯坦國，讓未表態跟進的義大利、德國備感輿論壓力。義大利22日在全國超過70個城市舉行「支持加薩」大罷工示威，至少數十萬民眾走上街頭，並在米蘭火車站爆發與警方激烈衝突事件。

正在紐約出席聯大會議的義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）表示，以色列必須立即停止轟炸加薩地帶，並停止派兵進駐約旦河西岸建立定居點，對於以暴力方式進駐者，以及支持在屯墾區非法活動的部會首長，義大利已準備好實施制裁。