加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
義美小泡芙同口味「紅白包裝」差在哪？哪款分量比較多？員工揭開隱藏秘密
台灣零食市場競爭激烈，其中義美小泡芙更是橫跨世代的國民零食代表。這款陪伴無數台灣人成長的經典泡芙，不僅在本土市場長紅數十年，更躍上國際舞台成為外國遊客必買伴手禮。然而，近日一名網友在社群平台提出關於包裝差異的疑問，意外揭開了這款國民零食背後的通路秘密，引發廣大消費者熱烈討論。
義美小泡芙紅白包裝差異
一名網友在Threads平台發文分享１張照片，圖中有２盒義美小泡芙，都是巧克力口味，但包裝卻不太一樣，１盒為紅色，１盒為米白色，讓他感到疑惑：「這２個差在哪裡？」
▲義美小泡芙巧克力口味有２種包裝，其中１種為紅色。（圖片來源：shutterstock達志影像）
網友分享觀察心得
貼文曝光後，立即引發網友熱烈回應，許多消費者分享自己的觀察心得，有人指出「紅色包裝的泡芙體比較硬脆，白色比較酥」，也有人從銷售通路角度分析「紅色是單包裝，常見於便利商店；米白色是３入盒裝，主要在量販店販售，重量也較少」，甚至有人分享「通路不一樣，但紅的比較好吃」。
義美員工現身解釋包裝差異
對此，有義美員工現身回應網友疑問，詳細說明２款包裝的實際差異。員工表示，２款包裝確實因應不同通路需求而有所區分，紅色包裝屬於單入銷售，主要供應便利商店等零售通路；米白色則為量販店專用的３入盒裝版本，售價相對優惠。雖然分量上會略有調整，但配方內容物相同，大家可以放心選購。
▲義美小泡芙口味多元。（李艾庭攝）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
