義華大廈逼遷︱房屋局稱業主允延遲搬遷 租戶未收通知 找同區相若劏房恐再逼遷︱Yahoo

阮先生指自己年紀大，散工難尋，已經失業兩個月，現時每日都靠餅乾充飢，希望政府可補助搬遷費用。

【Yahoo新聞報道】《簡樸房條例》三月起實施，長沙灣義華大廈業主通知租戶需配合條例重新裝修，過百劏房戶需被逼在條例生效前搬離。房屋局副秘書長（特別職務）王明慧日前稱差餉及物業估價署接觸業主後獲口頭答應延遲搬遷日期，惟《Yahoo新聞》記者昨日（21日）到大廈接觸數位劏房戶，他們均表示沒有和業主接觸，搬遷期限仍為三月前。香港單親協會區域服務隊接觸同區地產中介，盼為居民提供其他分間房，惟協會幹事坦言，隨着簡樸房條例實施，租戶搬到新劏房或再面臨逼遷。

香港單親協會區域服務隊繼續在義華大廈前擺放街站。

租戶未收通知可延遲搬走

《Yahoo新聞》記者昨早來到長沙灣義華大廈觀察，在大廈內遇到數位劏房租戶，包括撐着拐杖行樓梯的阿偉，永久傷殘的他現時沒有工作，靠傷殘津貼維持生活。阿偉指早前已透過區域服務隊街站登記救世軍旗下宿舍、位於長沙灣的曦華樓，正在等候進一步消息，而現時的租約仍然只維持到二月。

記者在樓梯間遇見阿偉，他需要攙扶拐杖步行，由於想鍛鍊步行能力，因此選擇行樓梯到位於十樓的單位。

另一劏房戶楊先生因仍有工作，未合乎過渡性房屋申請資格。他已向二房東繳交了二月份租金，楊先生打算之後再找房源，避免交兩份租金。他又表示無論是大廈舊業主和新業主都沒有和租戶接觸，據他所知仍需三月前搬出。

長者溫飽都成困難 盼補償搬遷費

現年 73 歲的阮先生在義華大廈的板間房月租僅 3200 元。本來從事多份散工的阮先生兩個月前開始失業，靠領取綜援維生，每月還需繳還疫情期間的欠債：「我每日食餅乾，依家都唔知點......捱落去都成十幾日，我死頂咋。」

阮先生也沒有收到業主通知可以延期搬遷，現在已申請了位於大埔和元朗的過渡性房屋：「我嗰日（在大會）都寫咗問題，如果唔可以延遲一年，真係需要搬，（希望）可以補償返搬遷費，等我哋呢段時間可以解決（搬遷問題）。」

原區難再找相若單位 或再面臨逼遷

義華大廈樓下繼續有香港單親協會分間單位區域服務隊擺放街站，協助房屋局向租戶提供過渡性房屋資訊。昨日服務隊再向租戶派發新單張，上面列有同區地產經紀的聯絡方式。協會指已主動接觸深水埗區內多名地產代理，幫助租戶接觸區內其他相若的分間房租用盤。

香港單親協會總幹事余秀珠表示，很多居民都想原區安置，但深水埗內沒有過渡性房屋，街坊也要顧及生計，沒空餘時間找新租盤，因此聯絡了區內地產中介尋找相關房源。惟余秀珠亦坦言，要找到租金相若的分間房亦不容易，街坊或需考慮增加租屋預算：「佢哋呢度租嘅係板間房，六七間房共用一個廚房廁所，平好多......同區大部分都好難揾到呢個價錢。」

余秀珠亦指，租戶搬到其他板間房後，單位若同樣不符合《簡樸房條例》規格需要改劃，或要再度面對逼遷。現時只希望給予居民多一個選擇，解決燃眉之急。她又促局方直接公開通知租戶能否延期搬遷：「因為好多住客可能未見過業主......你口頭講咗得，到時候又唔得，希望有啲實際小小，例如一封信一個通告，心入面都踏實啲。」

區域服務隊成員昨日再到義華大廈內張貼新單張，提供區內願意幫忙尋找分間房租盤的地產中介聯絡方式。

香港單親協會總幹事余秀珠。