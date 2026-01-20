曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
義華大廈逼遷︱據報涉150劏房戶 大多行動不便 房屋局：已洗樓接觸109戶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】規管劏房的《簡樸房條例》將於 3 月 1 日生效，據報有不少劏房單位的長沙灣義華大廈因需配合新例，約 150 戶劏房租戶需在 3 月前遷出，當中大部分為行動不便的長者。房屋局回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，區域服務隊已「洗樓」接觸 109 戶，並協助 72 戶申請過渡性房屋。惟據房屋局網頁顯示，截至周一（ 19 日），可供申請的 3,100 多個過渡屋單位，只有 32 個位於市區，但並非在同區，而且市區並沒有無障礙單位供應。
政府去年於憲報刊登《簡樸房條例》，條例於今年 3 月 1 日生效。劏房要取得「簡樸房」認證，居住環境須符合多項最低標準，包括單位內部樓面最少8平方米、設獨立廁所等。業主須在條例實施起 12 個月內登記，逾期未登記即屬違規。政府同時設 36 個月寬限期，讓現存劏房單位登記後，作改造工程和申請「簡樸房」認證。「簡樸房」認證有效期為 5 年，其後可申請續期。
位於長沙灣元洲街的義華大廈共有 3 座，據《明報》報道，其中兩座分別 409 號及 411 至 413 號的租戶去年 11 月接獲業主通知，指大廈須配合《簡樸房條例》整改成合資格簡樸房，要求他們 3 月前遷出。
房屋局：派全數六隊服務隊協助租客
房屋局回覆《Yahoo新聞》時稱，十分關心義華大廈一事，已要求局方聘請的全部六隊分間單位區域服務隊協助租客，包括到義華大廈「洗樓」及設街站、講解分間單位租務管制下為租客提供的保障，及協助申請過渡屋等。
局方稱，據了解，因義華大廈於 2025 年 11 月易手，兩間新業主公司「LONG CHAMP 31 LIMITED」 及「GOLDEN CITY INTERNATIONAL (CHEUNG SHA WAN) LIMITED」，聲稱計劃向二房東收回相關物業單位後改裝為簡樸房重新出租；新業主與租戶溝通後，已提供額外 3 至 12 個月讓租戶遷出，然後才陸續收回單位。
截至今年 1 月 19 日，區域服務隊已接觸義華大廈 109 個單位租戶，當中 72 戶需協助申請過渡屋，當中 22 戶已提交申請，初步均為「甲類租戶」及「乙類租戶」，其餘的 37 戶則正考慮或已安排其下一步的住處。局方根據區域服務隊在多日「洗樓」的觀察，估計大廈約一半、即約 100 個分間單位已空置或租客已搬離。
因簡樸房新例增設「丙類租戶」 租期一般兩年內
因應《簡樸房條例》實施，政府去年在過渡屋增設「丙類租戶」，協助受簡樸房規管影響人士提供短暫居所，但仍會優先照顧甲、乙類租戶。當局預計部分「丙類租戶」在遷入過渡屋後不久便可覓得長期居所，入住時間不會太長，租期最短為一個月，最長一般不得多於兩年。局方也指，現時部分入住過渡屋人士是受大埔宏福苑火災影響居民，房屋局及相關營運機構會持續按相關配額，有序處理過渡性房屋的各類型申請。
市區無供應無障礙單位
翻查房屋局網頁，截至 1 月 19 日，可供申請過渡屋單位有 3,183 個，大部分在新界區，市區只有 32 個單位，分佈在柴灣、筲箕灣、啟德、黃大仙及油尖旺等地區，市區亦沒有無障礙單位供應。
房屋局指，截至 2025 年 12 月底，已推出約 1.96 萬個過渡屋單位，當中不時會有單位流轉，今年上半年亦將會再有 1,400 個單位相繼落成啟用。
房屋局強調，會繼續密切留意住宅樓宇分間單位租賃市場的情況，區域服務隊會持續接觸分間單位住戶，為他們提供全方位適切支援，如處理查詢、向估價署轉介有關分間單位租務管制的個案、協助有需要的分間單位住戶申請傳統公屋、簡約公屋、過渡性房屋或尋找其他居所。
此外，差餉物業估價署得悉義華大廈事件後，已跟進調查及聯絡大廈兩間新業主公司的代表及二房東，要求他們須遵守分間單位租賃管制下的相關規定，亦聯同區域服務隊到訪義華大廈，了解租客租住情況。根據現時所得資料，已發現義華大廈有逾期提交租賃通知書（表格AR2）的情況，差估署會按蒐集所得的證據嚴肅跟進觸犯《條例》罪行的個案，並會堅決採取執法行動和提出檢控。
