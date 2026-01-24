錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
義華大廈逼遷︱ 房屋局：業主對延遲搬遷反應正面 79戶有意申過渡屋 9戶獲安排簡約公屋｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《簡樸房條例》三月起實施，長沙灣義華大廈需配合條例重新裝修，過百劏房戶被通知需在3月前退租搬離。房屋局日前指接觸業主獲答應延遲搬遷日期，局方（24 日）回覆《Yahoo 新聞》表示，十分關注事件，正與業主作出溝通，反映有租客期望延遲遷出，業主初步表示理解並反應正面，正探討具體安排細節。
涉多個二房東 局方協助溝通
由於大廈涉及多個二房東，房屋局委聘的區域服務隊，會繼續協助業主與租客溝通，亦會繼續協助租客尋找其他居所，包括申請過渡性房屋、單身人士宿舍，及協助尋找其他租盤等。
據局方資料，截至本周五（23 日）中午，區域服務隊已接觸相關127個分間單位租戶，當中79戶表示有意向申請過渡性房屋，包括26戶已提交申請。區域服務隊已安排租客到位於大埔和元朗的三個過渡性房屋參觀，已有27位租客報名參加，反應理想。
48戶正考慮下一步住處
房屋局會盡快處理相關過渡性房屋申請，務求盡快安排合資格申請人遷往居住環境配套完備的過渡性房屋，早日搬離不適切居所。區域服務隊接觸到的間單位租戶中，餘下48戶正考慮或已安排其下一步的住處。
另外，據局方向區內民政事務總署開設的單身人士宿舍、救世軍曦華樓了解，曦華樓可以為義華大廈租客提供約60個宿位，近日共收到義華大廈10位租客的申請，當中有4宗申請已獲批核可安排入住。
9戶獲安排簡約公屋
另一方面，據房屋局資料顯示，有9戶曾經於相關義華大廈居住的租客亦已按其申請狀況獲安排遷入，或即將遷入不同的簡約公屋項目。
就尚未成功造訪的餘下的20多個租戶，區域服務隊已留下單張，以便他們聯絡。有需要的住戶可以WhatsApp（98137512）、電郵（sdu@hkspa.org.hk）或親身到訪（九龍石硤尾大坑東邨東滿樓地下1-7號）與區域服務隊香港單親協會聯絡。
業主登記後有4年時間作改裝
《簡樸房條例》3月實施，房屋局強調，當局並無要求分間單位改裝必須在3月前完成，業主可在3月1日後登記，登記期為一年，業主在登記後有4年可改裝。
