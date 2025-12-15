羽絨外套不怕腫？跟著女神高允貞這樣穿就對了、4大顯瘦技巧必筆記

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
一到冬天，羽絨服總是讓人又愛又怕—愛它夠暖，怕它一穿就「膨」。其實只要選對，羽絨服不只不顯胖，還能顯瘦又有型，韓國女神高允貞直接示範「羽絨服怎麼穿才顯瘦」的四大技巧。
高允貞穿搭：短版羽絨外套＋長裙，比例直接拉滿
高允貞選擇MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）香檳金色短版羽絨外套，內搭駝色針織上衣與白色高領，溫柔又有層次感；下身搭配深藍色牛仔長裙與黑色長靴，視覺線條一路延伸。短版＋長下身的組合，是顯高顯瘦的經典公式，羽絨外套也能穿得很優雅。
高允貞穿搭：丹寧羽絨外套，休閒也能很修身
這套M+FG牛仔短版羽絨外套搭配深藍色洋裝，再以黑色中筒靴與灰色格紋長襪點綴，整體色系一致卻不單調、視覺更乾淨，讓高允貞看起來高挑又纖細。丹寧材質本身就自帶「顯瘦濾鏡」，短版設計更是直接優化身形比例。
高允貞穿搭：連帽羽絨＋運動套裝，鬆弛感不等於膨脹
M+FG咖啡色連帽羽絨外套內搭淺灰色運動套裝，再配上一雙雪靴，是冬天最舒服的穿搭公式。關鍵在於色系統一、版型乾淨，即使是寬鬆單品，也能高允貞看起來俐落不臃腫。
高允貞穿搭：羽絨背心，顯瘦小心機
高允貞這套M+FG黑色短版羽絨背心搭配灰色針織衫、與淺藍色高腰牛仔褲，直接點出腰線。背心款羽絨減少手臂視覺量感，是顯瘦入門首選，更是怕穿羽絨顯胖的人必收款式。加上高腰下身是關鍵、長腿感立刻出現。
今年冬天，跟著女神高允貞的穿搭技巧，你會發現：羽絨服不只是保暖單品，而是又瘦又時髦的秘密武器。
