5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖

隨著氣溫逐漸轉涼，替衣櫥添上保暖新裝的時候來臨！冬天一定要來一件羽絨外套，保暖要夠、剪裁要美、顏值更是不能輸！今年各大品牌紛紛祭出輕量、修身、還能秒變時髦的神級款式，徹底打破「羽絨=臃腫」的刻板印象。這次整理5款輕奢羽絨外套，質感好＋高顏值，投資一款可以穿很久～

羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套

這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。

COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套／6790元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套

面對氣溫驟降或海外旅遊的嚴寒氣候，來自美國的戶外休閒品牌CHUMS，這次特別推薦「Stealth Sheet Down Parka」羽絨外套，採用特殊防潑水結構布料搭配輕盈羽絨，兼具保暖性與防風效果；兩款配色黑色與橄欖綠皆展現簡約風格，實穿百搭。

CHUMS Stealth Sheet Down Parka羽絨外套／10,880元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：Discovery Expedition KELLY羽絨外套

連女神謝欣穎也愛穿的Discovery Expedition KELLY 羽絨外套，以俐落造型展現率性魅力，當然跟著買不出錯！不僅非常保暖，設計也相當精緻，冬天不用再層層疊穿。無論是日常外出或拍戲工作，都非常實穿。

Discovery Expedition KELLY 羽絨外套／11,500元（圖／品牌提供）

羽絨外套推薦：Canada Goose Shelburne派克大衣

Shelburne 派克大衣，自2014年上市立刻成為最具代表性的暢銷款之一。承襲Canada Goose極地探險的抗寒技術，以更細膩的線條、柔和的比例與修長的廓形，結合Recycled Organic Arctic Tech™ 北極科技面料的防風保暖機能，無論暴雪或寒風都能從容應對，更能在酷寒的氣候中維持乾爽與舒適。經典的長版及膝剪裁，勾勒出流暢優雅的身形比例。

Canada Goose Shelburne 派克大衣-復古玫瑰色／47,900 元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：HERNO女仕生態皮草羽絨大衣

義大利工藝時尚品牌 HERNO，以精緻工藝、科技面料與優雅的義式剪裁服飾聞名全球。這款女仕生態皮草羽絨大衣更是必入手，採用環保生態皮草結合高蓬鬆度羽絨填充，能在寒冬中提供溫暖防護，外型前短後長、柔軟輕盈，穿著更顯比例修長，完美平衡舒適與優雅。獨家研發的 In-Tech 技術填充，使生態皮草同時保有鵝絨相同柔軟手感與高保暖性能，成為替代鵝絨的環保創新材質，不僅具備冬季所需的優異保暖性，更兼具透氣與防水兩大特性。

HERNO女仕生態皮草羽絨大衣／價格店洽（圖／品牌提供）





