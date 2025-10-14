翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠

翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。

翁嘉穗早前於社交平台分享參觀高級珠寶展覽嘅影片，透露展覽喺山頂一幢尚未公開發售嘅頂級豪宅舉行，表示像踏入咗另一個世界，落地大窗外係遼闊城市景色，室內則以極簡高雅的佈置襯托每件珠寶嘅獨特光芒。翁嘉穗更罕有透露自己嘅家庭背景，表示爸爸曾經營鑽石廠：「從來沒有跟大家說過，我爹哋以前是經營鑽石廠，所以很少時候我就有接觸珠寶鑽石。長大後，我也曾經修讀GIA鑽石鑒證及珠寶設計，所以對珠寶欣賞有一點點心得！」從影片中看到，翁嘉穗以黑色背心及卡其色高釵長裙出席，享受VIP尊貴待遇，喺冇人打擾情況下慢慢睇展覽及試戴多款珠寶。

