翁嘉穗52歲生日自爆出生時辰八字？post埋成長照見證由細靚到大

1997年港姐冠軍翁嘉穗同經營海馬床褥生意嘅老公鄔友正結婚25年，二人育有2名兒子，大仔Jason（鄔謨雲）熱愛健力舉重運動更曾刷新世界紀錄，現已由名牌大學畢業並於投資銀行工作。而細仔Kaspar（鄔謨風）都已經10歲。

今日（15日）係翁嘉穗嘅52歲生日，佢喺凌晨揀正自己出生時間post出以歷年成長照製作嘅短片，紀錄人生旅程。Virginia仲好有心思咁揀咗52張相整呢條片，由BB到少女時亭亭玉立，再到近年嘅美魔女風采一一有齊，的確係由細靚到大。翁嘉穗同時發文抒發生日感受 －

「踏入 1 月 15 日凌晨 1:20，我正式 52 歲了。以前總覺得 50 歲好像很可怕、很老，但當自己慢慢走到這個年紀，反而覺得心境變得更好、更自在。所以我特地做了這條影片，用 52 張從小到大的照片，記錄一下自己的旅程。

年輕時總覺得時間很多、力量很多，可以盲衝亂撞，撞板也不怕。隨着年歲增長，我們累積了智慧和經驗，人變得成熟，也變得更懂得觀察、更懂得感受。

過去 52 年，我活得精彩，不是因為事事順利，而是因為無論順境或逆境，我都選擇不放棄、不看輕自己；順境時提醒自己保持清醒，不過分興奮。現在的我，更懂得活在當下，珍惜愛我的人，也珍惜讓我心存感恩的事物。不再跟人太過計較，大家開心最重要。

非常感謝陪我慶祝生日的家人及朋友，以及送上祝福的每一位。有你們，我的生活更加美好。也祝大家身體健康、每天都開開心心」。

