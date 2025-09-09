翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪

梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶，之後有25年冇見面，今集梁思浩同翁虹大爆該劇到加拿大溫哥華拍外景期間，發生過靈異事件，思浩更將當中經歷收埋25年先講！

梁思浩請keep得好好嘅翁虹做嘉賓

翁虹提及當年《富貴冤家》有董驃、沈殿霞、李麗蕊同彭健新合演，大夥兒當時於一間古堡酒店下榻，思浩同翁虹話間酒店好靚，但自言有靈異體質嘅翁虹話酒店掛上嘅多幅人像照，令佢覺得「行到邊都好似望住我」。入到房間更加周身唔聚財，翁虹感覺到「有啲嘢喺天花板」，而且煙灰缸有個有唇膏印嘅煙頭，窗簾又有一半拉起，令佢覺得間房唔係得佢個人。到翁虹放完行李，拉起一半嘅窗簾竟然自己跌返落嚟，思浩指嗰堂窗簾好重，要2個人先托得起。翁虹因此嚇到走出酒店房，要去彭健新夫婦間房借宿。

梁思浩同翁虹等人一齊入住猛鬼酒店

本來翁虹想搵梁思浩求救，但思浩話自己間房都有嘢，仲話「間房好大，但係覺得有好多人」！思浩又話入房除低對boot之後去洗手間，轉頭就發現對boot入面有錢幣，但當時房內只有思浩自己一個。「嚇死我呀，佢（靈體）掉入我對boot入面呀。得我一個喺間房，邊個掉入嚟？冇理由對鞋入面有錢你唔知架」。

翁虹聽完梁思浩話喺佢身後有鬼時當堂樣都變埋

梁思浩於是去搵同樣好驚嘅翁虹求救，並揭露一單多年冇講嘅事。思浩指當時翁虹應門時打開半邊門，佢見到翁虹身後，竟然有個比翁高三個頭嘅「外國男人」喺後面，仲以為翁虹「有艷遇」。翁虹聽完都話「起雞皮」。

翁虹當年同董驃、沈殿霞、李麗蕊、彭健新及梁思浩合演《富貴冤家》

更爆嘅係，梁思浩同翁虹「撞嘢」之外，同劇嘅肥姐沈殿霞一樣有事。思浩話因為太驚於是去咗肥姐間房度瞓，肥姐話佢間房都有鬼，試過瞓瞓吓竟然有人拉佢張被。肥姐開頭以為係欣宜扯佢張被，但係又摸到個女瞓喺隔離，肥姐帶返眼鏡一睇，竟然見到廁所入面有人影，仲好快就飛走咗！梁思浩最後指，團隊上下當時每日都喺度分享自己嘅靈異經歷，可想而知有幾猛！

