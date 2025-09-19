樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
翁虹57歲生日收女兒超暖驚喜！商場看板全是美照 網讚：快60歲依舊是女神
57歲的翁虹在生日當天，收到了女兒劉蒔送上的「大手筆」驚喜！她走進商場時發現，每一個大螢幕、電梯間的看板上，全都換成了自己優雅大方的照片，翁虹笑著說，這是她收到過最棒、最特別的生日禮物，整個人都被幸福感包圍。
這份驚喜完全展現了女兒的用心！看著商場裡滿滿的美照，翁虹忍不住打趣表示「電梯間偶遇自己」，還開心和看板互動拍照留念，母女之間的默契與感情，透過這份禮物再次被大家看見，也讓粉絲感受到滿滿溫暖。
其實翁虹和劉蒔感情一向親密，母女倆不僅經常同框錄製影片，還會一起合作工作、分享生活，無論是在廚房裡做料理，還是鏡頭前的優雅合影，都能看出兩人就像閨蜜般的親密互動。這次的生日大禮，更讓外界見證她們的深厚情感。
消息曝光後，網友紛紛留言祝福，驚呼「翁虹快60歲了狀態還是超好」、「媽媽比女兒還美」，也有人大讚「母女同框就是女神級畫報」。不僅是生日驚喜引發熱議，翁虹的凍齡美貌與優雅氣質，也再度成為全網焦點。
