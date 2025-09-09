翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚

已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒，幼女劉幸儀（Rosie）於2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚，而長女劉萬儀（Jeanne）昨日（9月8日）在IG上載結婚照，宣布已為人妻，留言表示：「Part I: From Rome with Love. I married my soulmate in front of family and friends on 05.25.25.」表示今年5月25日在家人好友見證下，與自己的靈魂伴侶結婚。

翁靜晶幼女劉幸儀（Rosie）於2019年與意大利籍丈夫Roberto結婚，當時長女劉萬儀（左一）媽媽翁靜晶(左二)與繼父何猷彪(左三)都有出席見證。（facebook圖片）

更多相片是浪漫而優雅，見到劉萬儀與外籍丈夫情深對望，而雙方戴上婚戒的互相輕握，流露出幸福的微笑，而其中三張照片見到一對新人正在熱吻，新婚的喜悅溢於言表。

劉萬儀既得媽媽翁靜晶的美貌與聰明頭腦，亦承繼了爸爸劉家良的運動天賦，修讀法律後於美國從事律師工作。（IG@jeanne.lau）

翁靜晶與劉家良的兩名女兒都深得父母遺傳，既得媽媽美貌與聰明頭腦，亦承繼了爸爸的運動天賦。而兩名女兒都修讀法律，當中劉萬儀曾當模特兒，還參加過健美小姐競賽，但在娛樂圈發展平平，其後在美國當律師。而次女劉幸儀婚後生了三名女兒，且計劃復出做律師工作。