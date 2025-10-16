翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。
翁靜晶透露電影中一場劉家良手持長棍喺火車底與成龍打鬥嘅戲份係關鍵，當時所有人都認為火車底空間狹窄，冇可能揮舞長棍，僅得劉家良堅持做到，結果該場打鬥戲拍得極出色，之後電影導演名單就突然多咗成龍個名：「我唔知佢拍咗啲乜嘢啦，佢都有拍過嘢嘅，但唔係乜嘢咁經典，經典嘅係劉師傅拍！咁見到嘞，即係攞彩就有囉！」 翁靜晶續指，劉家良拍完《醉拳II》期間情緒低落，表示劉家良當時為武師公會籌建九龍灣會址曾與嘉禾電影公司協商，拿下千萬資金，卻被剝奪帳戶控制權，令劉家良非常鬱悶，身體亦大不如前：「當時攞咗呢筆錢，好似一千萬，班人嘴臉即刻變晒，所有嘢變晒，佢哋將劉師傅喺銀行戶口名剔晒出嚟，佢哋攞晒控制權，呢個一匹布咁長，劉師傅武家出身，咩都唔會講，我哋呢啲女人仔冇乜見過世面，行出嚟唔應該講說話，例如（劉師傅）出殯當日得罪方逸華，又話佢拍咁多戲花紅唔俾佢，但記得當日曾俊華拍手話我好嘢。」
翁靜晶坦言劉家良當年拍攝《醉拳II》有好多唔開心其實都與曾志偉有關，但強調「人不犯我，我不犯人」，坦言除非將來有人再提及並與劉家良當有關，先會再爆內幕：「我有少少一路冇講，曾志偉我今日唔講你住，留番第二日。」
