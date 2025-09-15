TikTok

周日在西班牙馬德里展開的第4輪中美經貿會談周一結束，美國財長貝森特會後向記者稱，雙方就TikTok達成框架協議，以開拓道路將該公司擁有權移交到美方控制。他稱，細節有待總統特朗普與國家主席習近平周五通電話後公布。

中美經貿談判

在今次馬德里會談，中方繼續由副總理何立峰率團，而美方則是貝森特。美國對TikTok實施的「不賣就禁」最新限期9月17日屆滿，所以新一輪會談主要集中在該公司。至於會否第4度延長有關限期，貝森特指為了達成框架協議，相信將稍為延期一段時間。他亦拒絕透露該協議的任何商業條款，稱這是雙方私下達成，只可以肯定有達成商業條款。中國首席貿易談判代表李成鋼在會後稱，中美貿易談判成果得來不易，美國不應繼續打壓中國企業，並敦促美國取消限制措施。他又指，中方基於評估與判斷與美方就TikTok達成協議，共識符合雙方利益。李成鋼稱，美方表達願與中方合作降低投資障礙。

廣告 廣告

中美經貿談判 副總理何立峰

李成鋼：共識符合雙方利益

貝森特表示，雙方將繼續就其他議題磋商，可能在未來數周內舉行會談。關於特朗普曾多次表示有意與習近平會晤，他指是否舉行會晤將由兩國領導人在周五的通話中商定。有美國官員周一稍早稱，若中國不放棄以降低關稅和科技限制，作為TikTok剝離中資母公司字節跳動協議一部分，美國將落實TikTok禁令。貝森特和格里爾向記者承認，中方希望美方在貿易和科技限制方面讓步，「中方提出了非常進取的要求，但我們不願意為了一個社交媒體應用程式而犧牲國家安全」。貝森特又表示，有簡短討論中方購買俄羅斯石油的問題。

特朗普在中美代表團離開會場前，於社交網事先張揚稱會談進展良好，「我們就『某間』公司達成了協議，我們國家的年輕人非常想拯救這間公司。他們會非常高興！我將於周五與習近平主席通電話。雙方關係仍然非常牢固」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/習特周五通電話後公布細節-中美達成tiktok框架協議/599446?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral