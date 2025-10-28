習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo

黎崇恩 (Photo by Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受台灣《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。

美國總統特朗普日前表示，計劃在即將與中國國家主席習近平會晤時，提出釋放黎智英的議題。特朗普在 10 月 24 日登上「空軍一號」前受訪時，被問到有多名美國參議員聯署要求他關注黎智英案件、應爭取釋放黎，他回應稱「這在我的清單上，會提出這件事」（it’s on my list I’m going to ask），又稱對相關議員「非常尊重」。

美國總統特朗普 (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

中國外交部駐港公署狠批：公然為黎撐腰張目

就美國參議員上述聯署，中國外交部駐港公署發聲明，形容此舉「公然為反中亂港分子黎智英撐腰張目」，表示強烈不滿及堅決反對。聲明重申黎「猖狂從事分裂活動」，衝擊一國兩制底線，理應受法律嚴懲；他本身涉多項罪行，「不存在所謂超期羈押」。聲明促有關政客停止為黎「包庇美化」及干預香港事務及中國內政。

黎智英妻女獲教宗公開接見：代表梵蒂岡也知道此案

黎崇恩在羅馬義大利參議院舉行的聲援記者會上致詞，批評黎智英長期被單獨監禁，形容這種嚴密關押是當局企圖令他覺得「沒人關心你、你會孤獨死去、你不重要」，他又指，「一個 78 歲的老先生，5年被關在一個小小監牢，現在身體真的很差。這不只攸關自由議題，也是一條生命，需要被救出來」。

他又提到，母親李韻琴和妹妹黎采早前參加教宗良十四世公開接見，形容是很榮幸的時刻，「代表梵蒂岡也知道我父親的案子。父親身體真的很差，很希望父親能快被釋放。」

特朗普此行除將出席東盟峰會外，亦會前往日本及南韓，並預計在亞洲行程期間與習近平會晤。兩國關係持續緊張，美方早前宣布將自 11 月 1 日起對中國貨品徵收額外 100% 關稅，以回應中方擴大稀土出口管制的決定。據報，雙方除貿易問題外，亦將討論 TikTok 在美國的新持股安排。