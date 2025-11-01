習特會｜ 美國天主教媒體：特朗普曾向習近平提及黎智英｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年。圖為2020年12月3日時黎智英從荔枝角收押所被送往出庭。（REUTERS/Tyrone Siu）

【Yahoo 新聞報道】國際矚目的「習特會」10月30 日在韓國舉行，事前有多名美國參議員聯署，要求特朗普提及釋放被關押近 5 年的壹傳媒創辦人黎智英議題。美國天主教媒體 EWTN News駐白宮記者 Owen Jensen 周五（31 日）在 X 發文，引述白宮官員消息指，特朗普在韓國會晤國家主席習近平期間有討論有關黎智英議題。

特朗普曾稱會提及釋放黎智英

據 Owen Jensen 帖文，他表示得到一名白宮官員（A White House official）證實，特朗普在韓國會晤國家主席習近平期間，曾討論黎智英問題，「這位白宮官員還告訴我，『正如特朗普總統所說，黎智英應該被釋放，他希望看到這情況發生』。」

美國總統特朗普在 10 月 24 日登上「空軍一號」展開亞洲之行前，曾在受訪時被問到有關黎智英案件，他回應稱「這在我的清單上，會提出這件事」（it’s on my list I’m going to ask），又稱對相關議員「非常尊重」。

白宮發放特朗普與習近平會晤的照片

Owen Jensen 亦表示，在啟程前往亞洲之前，特朗普曾向他表示，將在與習近平會晤時呼籲中方釋放黎智英。

EWTN News（Eternal Word Television Network News） 是天主教媒體，隸屬美國「永恆聖言電視網」（EWTN），Owen Jensen 是資深白宮記者、政治新聞界記者，目前在EWTN任職白宮通訊員。

黎崇恩：祈求特朗普持續支持

黎智英兒子黎崇恩亦於周五（31 日）發聲明回應指，非常感激特朗普討及其父親的案件，「鑑於特朗普總統作為『總解放者』（Liberator in Chief）的聲譽，我祈求他能持續支持，和承諾能夠說服習近平主席在為時已晚之前釋放我父親。」

在習特會前夕，共33名美國參議員聯署，要求特朗普提出釋放黎智英，公開信提及黎的健康狀況每況愈下，人道主義理由顯得強烈和迫切；黎崇恩 10月27日在羅馬接受台灣《中央通訊社》訪問時亦表示，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。

