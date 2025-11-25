習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。

特朗普在帖文形容，他跟習近平的通話非常好，期間討論了包括烏克蘭 / 俄羅斯問題、芬太尼、大豆和其他農產品等諸多議題，為農民達成了一項意義重大且有成效的協議，未來只會愈來愈好。特朗普又說，「我們與中國的關係非常牢固」。特朗普除了會在明年 4 月訪華之外，他亦指已經邀請習近平及後訪問美國，「我們一致認為，保持密切溝通至關重要，我期待與中國進行這樣的溝通。」

習近平在上月 30 日曾經到南韓出席亞太經合組織（APEC）峰會，期間跟準備完結亞洲之旅的特朗普於釜山空軍基地會談，歷時約 1 小時 40 分鐘，是兩人繼 2019 年 6 月以來首次「習特會」。會談之後，特朗普公布將「芬太尼關稅」減半至 10%，中國會恢復購入大量美國大豆，至於中國隨後亦宣布暫停對 5 種關鍵礦物的出口管制。