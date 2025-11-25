小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。
特朗普在帖文形容，他跟習近平的通話非常好，期間討論了包括烏克蘭 / 俄羅斯問題、芬太尼、大豆和其他農產品等諸多議題，為農民達成了一項意義重大且有成效的協議，未來只會愈來愈好。特朗普又說，「我們與中國的關係非常牢固」。特朗普除了會在明年 4 月訪華之外，他亦指已經邀請習近平及後訪問美國，「我們一致認為，保持密切溝通至關重要，我期待與中國進行這樣的溝通。」
習近平在上月 30 日曾經到南韓出席亞太經合組織（APEC）峰會，期間跟準備完結亞洲之旅的特朗普於釜山空軍基地會談，歷時約 1 小時 40 分鐘，是兩人繼 2019 年 6 月以來首次「習特會」。會談之後，特朗普公布將「芬太尼關稅」減半至 10%，中國會恢復購入大量美國大豆，至於中國隨後亦宣布暫停對 5 種關鍵礦物的出口管制。
其他人也在看
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 2 天前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 21 小時前
川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇
俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。 當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。 莫鉅亨網 ・ 21 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 23 小時前
魯比奧澄清：俄羅斯、烏克蘭28點和平計畫是由美國起草的
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）週六（22 日）表示，本週曝光的烏克蘭 28 點和平計畫，是由美國政府起草而成，澄清先前部分參議員的說法。鉅亨網 ・ 1 天前
王毅三個「絕不允許」狠批日揆涉台錯誤言論 中方有權再清算日本歷史罪行
2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟AASTOCKS ・ 22 小時前
日本推進與那國島部署飛彈計畫 中國外交部強烈抨擊
（法新社北京24日電） 中國今天強烈抨擊日本如期在與台灣接近的與那國島部署飛彈，雙方持續數週的外交緊張進一步升高。台灣外交部次長吳志中說，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而與那國距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土伸張及敵意，此舉有助於台灣國家利益；而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。法新社 ・ 11 小時前
外交部:促日方公開涉台一貫立場具體內容 否則只是空話
日本政府回應中方去信聯合國要求日方收回涉台言論，指中方稱日本改變在台灣問題上的立場是毫無依據，強調日方已多次向中方解釋首相高市早苗言論的要義和日方一貫立場。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，注意到日方近期提到在台灣問題上的一貫立場，希望日方完整公開具體內容，如果日方只是反覆重申立場未變，卻對具體內容語焉不詳、在行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，虛化和掏空一個中國立場。毛寧強調，一個中國原則不可動搖，高市的言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，如果日本政府在台灣問題的立場真的沒變，就應當明確堅持一中原則，恪守中日四個政治文件精神和承諾，包括1972年《中日聯合聲明》具體內容，敦促日方切實反思改錯，以實際行動體現對華承諾，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。 (ST)infocast ・ 15 小時前
外交部指中俄在不結盟、不對抗基礎上發展雙邊關係
外交部今日(24日)召開例行記者會，期間有記者問及，在最近舉行的歐盟印太部長級論壇上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在談及烏克蘭和平計劃時表示，中國正與俄羅斯合作，重塑全球安全與經濟秩序。 外交部發言人毛寧回應指，中國和俄羅斯在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上發展雙邊關係，開展務實合作，促進世界的和平發展。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
中國稱習近平同川普通話 闡明中方在台灣問題上的原則立場
(全文更新)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 7 小時前
中日關係惡化｜李家超：支持國家外交政策 中日人員交流成效存疑
【Now新聞台】日本共同社報道指，香港政府停止與日本駐港總領事館官方交流。行政長官李家超表示，支持國家對日本外交政策，會密切留意國家立場和政策。 行政長官李家超：「(日方)這次極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令到很多交流成效存疑它的可能性，我們會密切監察所有這方面的發展。我們的安排必須符合國家尊嚴和港人利益，我們會不斷留意這方面國家的立場和政策。我們亦會確保香港，包括在日港人提高警覺有關他們自己的人身安全。」#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
中國據報拒絕明年1月舉行中日韓首腦會談
中國據報拒絕在明年1月舉行中日韓首腦會談。infocast ・ 2 天前
美中通話又提台灣！北京強調「回歸中國」 川普仍採模糊戰略
根據外媒報導，美國總統川普與中國國家主席習近平於周一 (24 日) 通話，雙方重申雙邊合作與維持兩國關係的互動節奏，而敏感的「台灣議題」再度成為對話焦點。通話內容同時引發外界關注川普政府是否可能調整美國長期以來的「戰略模糊」政鉅亨網 ・ 6 小時前
王毅批評高市早苗涉台言論 強調中方必堅決回擊絕不妥協退讓
中共中央政治局委員、外交部長王毅批評日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號,講了不該講的話,越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊,在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上,絕不會有任何妥協退讓。王毅結束對中亞三國訪問後接受中國傳媒訪問時強調,日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾,具有國際法效力,沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政,都必須恪守。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯,一切主張正義的國家和人民,都有權利對日本的歷史罪行進行再清算,都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。(BC)infocast ・ 1 天前
官方交流｜跟隨國家政策 傳港府停與日本官方交流 要求官員不出席交流活動
日本首相高市早苗早前提出「台灣有事」言論導致中日關係緊張。根據日本當地媒體報道，香港政府已經暫停與日本駐港總領...BossMind ・ 19 小時前
李在明G20峰會期間與李強會面 稱中韓關係呈回暖勢頭
據《韓聯社》報道，南韓總統李在明出席二十國集團(G20)領導人峰會期間，分別會晤中國國務院總理李強及日本首相高市早苗。 李在明高度評價在亞太經合組織慶州峰會期間與中國國家主席習近平的雙邊會談，能夠推動中韓關係回暖。南韓總統室稱，兩國關係呈現回暖勢頭，此次會晤延續兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。 李強則稱，習近平對南韓的國事訪問非常成功，中國願與南韓在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
習近平:台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分
國家主席習近平昨晚與美國總統特朗普通電話。習近平指出，兩人上月釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。中方引述特朗普表示，完全贊同習近平對兩國關係的看法，雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。特朗普又說，中國當年為二戰勝利發揮重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機(BC)infocast ・ 1 小時前
李在明分別晤中日領導人 盼不久將來訪華
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，南韓總統李在明借出席二十國集團（G20）峰會之機，周日（23日）在南非約翰內斯堡分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。李在明強調增強韓中兩國政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。李在明辦公室周一（24日）發聲明on.cc 東網 ・ 20 小時前
美國、烏克蘭發布聯合聲明：已共同制定一份「更新和完善的和平框架」
美國與烏克蘭在日內瓦達成更新和平框架，共同修訂川普政府原方案，強化烏克蘭安全保障與主權。歐洲官員參與談判，雙方將繼續磋商，澤倫斯基可能訪美與川普討論敏感議題。鉅亨網 ・ 21 小時前
印度與加拿大重啟由自貿易談判
印度與加拿大同意重啟雙邊自由貿易協議的談判,是兩國關係升溫的最新跡象。印度總理莫迪和加拿大總理卡尼,於南非舉行的20國集團(G20)峰會期間會晤後,宣布這項決定。莫迪還邀請卡尼訪問印度。印度外交部在聲明中表示,兩國領導人決定啟動一項雄心勃勃的全面經濟夥伴關係協定談判,雙方的目標是到2030年使雙邊貿易額達到500億美元。根據加拿大官方數據,去年兩國貨物和服務貿易額約為310億加元(220億美元）。印加兩國此前曾尋求達成貿易協議,但在2023年,加拿大指有證據顯示印度政府策劃殺害一名在溫哥華地區的錫克教活動人士,導致兩國關係破裂。卡尼上任後,致力恢復與印度的關係,今年夏天兩國恢復任命大使。在與莫迪會晤前,卡尼表明,獲得與「世界最大、增長最快的經濟體之一」更好的貿易准入,是至關重要。 (BC)infocast ・ 23 小時前