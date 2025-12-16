習近平充分肯定岑浩輝工作 指澳門經濟適度多元發展取得新成效

【Now新聞台】國家主席習近平亦會見到北京述職的澳門行政長官岑浩輝，他指澳門經濟適度多元發展取得新成效，充分肯定岑浩輝和澳門特區政府的工作。

國家主席習近平：「一年來你認真履行職責，帶領新一屆特別行政區政府銳意進取、務實有為，堅定維護國家主權、安全、發展利益，澳門經濟適度多元發展取得新成效，各項事業有了新進步，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」

澳門行政長官岑浩輝：「粵港澳首次聯合承辦第十五屆全國運動會，澳門特區社會大局保持和諧穩定，經濟社會發展穩中有進，緊密對接國家十五五規劃，著力推動經濟適度多元發展，加快橫琴建設，為澳門打造更加廣闊的發展空間。」

