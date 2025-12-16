習近平充分肯定李家超及特區政府工作 並向大埔宏福苑受災居民及家屬致以慰問

【Now新聞台】在北京，行政長官李家超向國家主席習近平述職。習近平讚揚李家超勇於擔當、積極進取，香港由治及興邁出新步伐，充分肯定他及特區政府的工作，又指大埔宏福苑大火令人痛心，向受災同胞致以慰問。

國家主席習近平下午在中南海接見述職的李家超，習近平讚揚李家超勇於擔當，中央充分肯定李家超及特區政府的工作。

國家主席習近平：「一年來，你認真履行職責，帶領特別行政區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權安全發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長。香港由治及興邁出新步伐，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」

廣告 廣告

習近平又指，四中全會對「十五五」時期國家發展作出頂層設計，要求香港主動對接國家規劃。

習近平：「堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，促進香港長期繁榮穩定，你和特別行政區政府要主動對接國家十五五規劃，推動香港實現更好發展。」

習近平又特別向大埔宏福苑受災居民及家屬致以慰問。

習近平：「大埔重大火災令人痛心，這裡再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。」

李家超就感謝中央給予的支持，亦感謝習近平高度重視大埔火災，指過去一年特區深化改革、發展經濟、改善民生，今年有望財政轉虧為盈。

行政長官李家超：「在政府與社會的共同努力下，經濟持續發展，政府的財政有望在今年由虧轉盈，香港在多方面的國際排名上升。香港立法會選舉於12月7日成功舉行，反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前的決心。」

今次述職安排與過往相若，國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、副總理丁薛祥、統戰部部長李幹傑、中央政法委書記陳文清、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽都有出席。

今次是李家超任內第四次述職，周三會繼續行程，並在同日回港。

#要聞