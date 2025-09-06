習近平普京談「長生不老」 央視撤直播影片使用許可 路透社下架4分鐘新聞影片｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國周三（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，期間國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩並肩步行登上看台，三人的一段閒談對話被直播意外收錄，部分對話談及「器官移植」、「長生不老」話題，引起國際輿論關注。路透社昨（5 日）表示，因中國官媒央視（CCTV）撤銷了影片的使用許可，並指控影片編輯「導致歪曲了內容中包含的事實」，需將長4分鐘的新聞影片下架。

習近平（中）、普京（左）在北京閱兵式上談到長生不老的話題(Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

下架影片內容為普京和習近平周三在北京舉行的閱兵儀式上的對話，影片原本獲中國中央電視台（CCTV）的授權許可。路透社將直播內容剪輯成一段4分鐘片段，並發送給全球1000多家媒體客戶。除了路透社，其他獲央視許可的通訊社也發布了剪輯版影片。

路透社其後收到 CCTV 發出的律師信，要求路透社及其客戶均須下架影片。路透社周五發聲明表示，編輯室原本獲中央電視台許可，發布現場直播片段，惟中央電視台其後撤回相關許可，理由是發布的片段「超出了協議的使用範圍」，並且編輯對材料的處理「導致了對直播中包含的事實和陳述的歪曲」。

路透社指，因相關影片不再擁有發布的合法許可，因此需要下架。但路透社同時強調，一直堅持所發佈內容的準確性，仔細審查片段後，沒有發現任何有損路透社對準確、公正新聞報導的承諾有損的地方。

來源：Reuters

