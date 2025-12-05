精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
習近平與馬克宏都江堰交流
（法新社成都5日電） 中國國家主席習近平今天在四川省成都市都江堰和法國總統馬克宏進行「友好交流」。兩人同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。期間，兩國元首夫婦散步、品茗並共進午餐。
習近平2024年5月赴法國進行國是訪問，馬克宏（Emmanuel Macron）曾邀請習近平前往年幼時經常走訪的庇里牛斯山（Pyrenees）山區，進行不公開的私人會談。
習近平今天歡迎馬克宏到訪「天府之國」，提到上述往事，並表示相信馬克宏此行會進一步豐富對中國的認知。
習近平向馬克宏介紹都江堰歷史和意義，指都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人類與自然和諧共生最早的成功實踐之一，「修建過程充分反映了中華民族自強不息、不畏艱難、勇於開拓的精神」，每次來到都江堰都能從中汲取到治國理政的智慧。
馬克宏表示，法中兩國都有悠久的歷史文化，兩國人民對美好生活的追求是相通的，法中合作可以共謀發展繁榮、造福兩國人民。他指出，當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性。法方願和中方加強溝通協調，堅持透過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。
習近平夫婦與馬克宏夫婦沿都江堰堰功道邊走邊談，期間在懷古亭品茗，隨後共進午餐。
