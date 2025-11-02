Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。
綜合外媒報道，習近平在贈禮時介紹，手機的曲面螢幕由南韓製造。李在明聞言隨即以笑聲回應，詢問「通訊安全怎麼樣啊？」中方人員稱「非常好」，習近平則風趣地指向手機，叫對方「看看有沒有後門」，場面一度充滿笑聲。
據悉，這兩部手機為小米於 2024 年推出的旗艦型號，其螢幕由南韓企業三星及 LG 生產。小米過去一度依賴南韓供應鏈，2016 年因三星斷供螢幕而陷入危機。自 2020 年起，內地品牌 TCL 華星光電亦開始為小米提供 AMOLED 顯示屏。
李在明則回贈高級圍棋盤
李在明則回贈習近平一張以珍貴榧木製成的高級圍棋盤及一個傳統螺鈿漆器圓形托盤。南韓總統辦公室表示，兩位領導人均酷愛圍棋， 11 年前習近平訪韓時，南韓曾贈送圍棋棋子；此次回贈圍棋盤寓意兩國在既有友誼基礎上深化合作。螺鈿托盤直徑約 30 釐米，以傳統手工技藝鑲嵌珍珠母，象徵兩國友好長久。
習近平當日下午在慶州博物館與李在明舉行正式會談，提出加強戰略溝通、深化互利合作、促進民心相通及密切多邊協作等四項方向，期望推動中韓關係持續穩定發展。李在明則表示，希望中韓保持前瞻性合作，共同維護地區和平與穩定。
