翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做

天氣炎熱會令人胃口也變差，韓劇經常會看到的一種翠玉瓜煎餅，美觀又簡單，吃起來也很清爽，即睇Yahoo Food食譜：

天氣炎熱會令人胃口也變差，不想吃太多肉類，消暑又清爽的瓜類是不錯的選擇。韓劇經常會看到的一種翠玉瓜煎餅，美觀又簡單，吃起來也很清爽，很適合沒胃口的時候食用。翠玉瓜易出水，在上粉和蛋之前，先用鹽稍醃幾分鐘，可以令瓜出水，之後煎起來便不會太快出水，即睇如何製作韓式翠玉瓜煎餅：

韓式翠玉瓜煎餅（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

翠玉瓜1條

粟粉3湯匙

蛋1隻

芫荽葉8片

胡椒粉少許

鹽少許

做法

1. 翠玉瓜切成1厘米的厚度，撒少許鹽醃五分鐘，把多餘的水份抹乾。芫荽葉片預備好。
2. 把粟粉放入袋中，加鹽和胡椒拌勻，加入翠玉瓜，每片瓜沾上充足的一層粉。 燒熱鑊，加油，當油已熱後，收中細火。臨煎之前把瓜片沾上蛋液。
3. 用中火煎瓜片，表面貼上一片葉子。當底部蛋開始變金黃，反轉，另一面煎至稍帶金黃即可。
完成品
文、攝：謝翠玲

AMa

