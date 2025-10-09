Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
翠玉瓜食譜│韓式翠玉瓜煎餅 煎之前要咁樣做
天氣炎熱會令人胃口也變差，韓劇經常會看到的一種翠玉瓜煎餅，美觀又簡單，吃起來也很清爽，即睇Yahoo Food食譜：
天氣炎熱會令人胃口也變差，不想吃太多肉類，消暑又清爽的瓜類是不錯的選擇。韓劇經常會看到的一種翠玉瓜煎餅，美觀又簡單，吃起來也很清爽，很適合沒胃口的時候食用。翠玉瓜易出水，在上粉和蛋之前，先用鹽稍醃幾分鐘，可以令瓜出水，之後煎起來便不會太快出水，即睇如何製作韓式翠玉瓜煎餅：
韓式翠玉瓜煎餅（2人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料
翠玉瓜1條
粟粉3湯匙
蛋1隻
芫荽葉8片
胡椒粉少許
鹽少許
做法
文、攝：謝翠玲
