翻盤下半場 劇情｜黃浩然、周家怡、歐鎮灝新劇演中產家庭遭電騙破產

《翻盤下半場》劇照

ViuTV劇集《翻盤下半場》，講述仇強（黃浩然 飾）、蒙美（周家怡 飾）與兒子仇樂城（歐鎮灝 飾）一家三口，原本是生活無憂的中產家庭，卻因一場電騙跌入破產人生。

分集大綱

第6集（8月25日 星期一）：重遇舊朋友

仇強（黃浩然 飾）為追尋離家出走的蒙美而趕到機場，意外重遇多年不見的舊同學阿渣（張達倫 飾）。二人同為中年失意，阿渣離婚後由加拿大回流，境況同樣淒涼，兩人惺惺相惜，互相打氣。樂城（歐鎮灝 飾）因破產被揭穿，不僅成為全城笑柄，更遭女友分手，加上確定延遲畢業，心情跌到谷底。蒙美（周家怡 飾）雖然氣在心頭，但仍心疼兒子，決心為他解決金錢難題。而仇強積極準備考的士牌轉行當司機，卻因多年沒碰書本，壓力倍增。

第7集（8月26日 星期二）：中佬中女再出發

仇強成功考獲的士牌，但卻驗出三高超標，令蒙美憂心忡忡，決意嚴格管理他的飲食起居。初當職業司機的仇強，靠著阿葆（沈殷怡 飾）牽線結識新朋友，逐漸找到工作的樂趣。蒙美則察覺到樂城表面歡笑背後的壓力，更決定幫他還清債務，提前解除破產令。她靈機一觸，計劃把日向明（林子傑 飾）的著作改編成不同媒體作品，開闢新財路。父母各自努力，卻難掩樂城逐步陷入破產後遺症的陰霾。

第8集（8月27日 星期三）：一塌胡塗的畢業照

蒙美創業心切，參加KOL訓練班學習網絡營銷，結識了一班年輕創作者，更將全城著名經理人Pansy（黃宇詩 飾）視為新偶像，燃起新的人生目標。豈料樂城延遲畢業的消息傳出，令蒙美一再失望，無奈嘆息不知如何教子。此時阿渣從蒙美口中得知仇強身體狀況欠佳，於是邀請他回母校踢波。仇強爽快答應，卻意外發現對手是一班年輕力壯的DSE學生……

第9集（8月28日 星期四）：樂城再陷股海

仇強踢波中暑，才驚覺體能早已不如當年。阿渣義務陪伴他鍛鍊，並傾吐多年來因離婚患上抑鬱的心境，兩人互勉更見珍惜。樂城見身邊同學都開始步上不同的軌跡，感到迷惘之餘，決定再次投資，希望減輕父母壓力。蒙美終鼓起勇氣翻閱日向明的新作，被內容深深觸動，雖遭出版商拒絕，卻決心自資出版。

第10集（8月29日 星期五）：雲端惹的禍

樂城投資初見小利，重拾信心大手花錢，甚至遊說同學金仔加碼入市，堅信很快能東山再起。對於棹楠（王頌茵 飾）介紹的工作，他毫無興趣，反而專心替她打扮，並教她用交友app結識異性，兩人逐漸建立友誼。另一方面，蒙美為父親的新作成功出版而感到釋懷，卻誤將檔案上傳網絡，導致作品免費流出，投資血本無歸，瞬間崩潰。正當全家陷入困境之際，仇強收到逼遷通知……

