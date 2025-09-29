翻開新篇章 巴黎時裝週將見證時尚業改頭換面

（法新社巴黎29日電） 聖羅蘭（Saint Laurent）和溫桑托（Weinsanto）的時裝秀將於29日為備受期待的巴黎時裝週揭開序幕。在一場重大的業界洗牌後，約有十幾個品牌將在本屆時裝週展示其新任創意總監的作品。

2026年春夏時裝季將凸顯全球奢華服飾業高層近期的人事更新。由布拉齊（Matthieu Blazy）操刀的首場香奈兒（Chanel）大秀，預計將成為本屆時裝週最大亮點。

布拉齊的首秀一票難求，為一窺他風采而擠破頭爭搶邀請函的貴賓與時尚達人們，得等到10月6日（時裝週的倒數第二天）才能一睹這位41歲法國/比利時雙重國籍設計師的作品。

廣告 廣告

時裝週首日（29日）通常擠滿貴賓和名人，屆時將展出聖羅蘭（Saint Laurent）、法國的溫桑托（Weinsanto）以及比利時新人設計師凱格爾斯（Julie Kegels）的系列作品。

整個時尚產業正面臨全球精英消費放緩的局面，正寄望於各大品牌的這些人事變動能為業界注入新的活力，提振銷售。

法國《Vanity Fair》雜誌的時尚主編格羅波（Pierre Groppo）說：「我們正開啟一個新的篇章，這不僅是對時裝週本身而言，更是對未來十年時尚風貌的定義。」