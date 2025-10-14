老人政治｜喀麥隆大選 92歲現任總統尋求連任 79歲反對派候選人單方面宣稱勝選｜Yahoo

10月12日反對派候選人巴卡里在加魯阿投票。 (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】非洲國家喀麥隆周日（12 日）展開總統大選投票，目前正在點票。全球最年長國家元首、高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）爭取連任，選前仍被看好，今次亦是他執政 43 年後第八次參選。另一方面，反對派支持者指控政府打壓競選，在多地發起示威，前政府發言人、反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）則單方面宣稱自己勝選。

10月12日92歲的喀麥隆總統保羅比亞在總統選舉中投票，他的妻子尚塔爾在一旁觀看。REUTERS/Zohra Bensemra TPX IMAGES OF THE DAY

大選投票期間，西部英語地區有團體呼籲抵制投票，北部部分地區亦有爆發零星衝突。喀麥隆內政部長保羅‧阿唐加‧恩吉（Paul Atanga Nji）則表示，全國投票已「順利」完成，官方結果會在投票後 15 日內公布。

憲法委員會 8 月取消 71 歲莫里斯‧卡姆托（Maurice Kamto）參選資格，卡姆托被視為現任總統比亞的主要挑戰者，此舉引發民眾不滿，反對派在選前已指控政府打壓競選活動。

擅宣佈結果或被視為「叛國」

另一名候選人，曾任就業部長的伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）的支持者在選舉日於北部城市加魯阿（Garoua）街頭示威，警方發射催淚彈驅散人群。巴卡里曾表示受到威脅，但強調不會離開。

內政部則指，全國 10 個地區投票「大致平靜」，警告部分候選人不得在官方公布前擅自宣布結果，否則或被視為「叛國行為」。根據選舉法，最終統計結果須在10 月 26 日前由憲法委員會確認並宣布。

喀麥隆政府未回應

然而，巴卡里仍在投票結束後不久，於社交平台發表約 5 分鐘講話，單方面宣稱自己在總統選舉中勝出，並呼籲比亞致電承認敗選，「尊重選票的真相」。他稱「人民已作出選擇，這個選擇必須受到尊重」，認為體現喀麥隆的政治成熟及民主力量。

巴卡里又呼籲軍方及政府機構「尊重人民意願」，不要偏離「保護人民的使命」。喀麥隆政府未就巴卡里的聲明作出回應。

來源：Aljazeera 、BBC