不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
老人政治｜喀麥隆大選 92歲現任總統尋求連任 79歲反對派候選人單方面宣稱勝選｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】非洲國家喀麥隆周日（12 日）展開總統大選投票，目前正在點票。全球最年長國家元首、高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）爭取連任，選前仍被看好，今次亦是他執政 43 年後第八次參選。另一方面，反對派支持者指控政府打壓競選，在多地發起示威，前政府發言人、反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）則單方面宣稱自己勝選。
大選投票期間，西部英語地區有團體呼籲抵制投票，北部部分地區亦有爆發零星衝突。喀麥隆內政部長保羅‧阿唐加‧恩吉（Paul Atanga Nji）則表示，全國投票已「順利」完成，官方結果會在投票後 15 日內公布。
憲法委員會 8 月取消 71 歲莫里斯‧卡姆托（Maurice Kamto）參選資格，卡姆托被視為現任總統比亞的主要挑戰者，此舉引發民眾不滿，反對派在選前已指控政府打壓競選活動。
擅宣佈結果或被視為「叛國」
另一名候選人，曾任就業部長的伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）的支持者在選舉日於北部城市加魯阿（Garoua）街頭示威，警方發射催淚彈驅散人群。巴卡里曾表示受到威脅，但強調不會離開。
內政部則指，全國 10 個地區投票「大致平靜」，警告部分候選人不得在官方公布前擅自宣布結果，否則或被視為「叛國行為」。根據選舉法，最終統計結果須在10 月 26 日前由憲法委員會確認並宣布。
#Urgent
Issa Tchiroma Bakary announces that he is the winner of the presidential election of October 12. pic.twitter.com/TYHegqXJ1H
— MMI News (@MimiMefoInfo) October 14, 2025
喀麥隆政府未回應
然而，巴卡里仍在投票結束後不久，於社交平台發表約 5 分鐘講話，單方面宣稱自己在總統選舉中勝出，並呼籲比亞致電承認敗選，「尊重選票的真相」。他稱「人民已作出選擇，這個選擇必須受到尊重」，認為體現喀麥隆的政治成熟及民主力量。
巴卡里又呼籲軍方及政府機構「尊重人民意願」，不要偏離「保護人民的使命」。喀麥隆政府未就巴卡里的聲明作出回應。
其他人也在看
荷蘭首度動用冷戰時期緊急法律 接管聞泰科技半導體子公司
【彭博】— 荷蘭政府首度動用一項冷戰時期的緊急法律接管中資晶片製造商安世半導體，此舉可能加劇歐洲與北京的貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 17 小時前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話
【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。Bloomberg ・ 2 天前
中美貿易博弈僵持不下 雙方互相試探等待對方低頭
【彭博】-- 美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平的最新一輪交鋒在周一陷入僵局，兩國均宣稱現在輪到對方採取行動。在川普暗示對與中國達成協議持開放態度後，美國副總統JD·范斯周日表示，結果將「取決於中方如何回應」。數小時後，中國外交部明確表示，北京已採取其認為的報復行動，接下來將視華盛頓的下一步行動而定。「如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益，」中國外交部發言人林劍在例行新聞發布會上表示。中國當局尚未就川普威脅因其最新稀土限制措施而對華加徵100%關稅一事進行反制。觀看：美國總統唐納德·川普威脅要大幅提高對華關稅資料來源： 彭博中國市場在動盪中展現出韌性。滬深300指數周一僅收跌0.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 20 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 8 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 10 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 5 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 22 小時前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前