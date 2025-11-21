老人科晚程關顧服務 助患者正面走過生命最後階段

死亡是自然過程。老人科晚程關顧服務的目的，希望為病者專注提供關懷照顧服務，讓他們於人生最後階段能活得更舒適和安樂。

撰文：律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科副顧問醫生 王自強醫生

面對摯親步入生命最後階段，家屬與病人最關切的，除了是病情變化，也包括如何紓緩過程中的不適，並維護應有的生活質素及尊嚴。

在醫療科技日新月異的情況下，即使慢性病步入晚期無法痊癒逆轉，我們仍可透過藥物及護理積極控制徵狀。這段時間，我們可以更積極做些甚麼，為病人紓緩不適、圓滿心願？

甚麼是晚程關顧服務？

「老人科晚程關顧服務」是公立醫院老人科一項服務，對象是患有晚期慢性疾病的老人科病人。當病情無法逆轉、身體機能逐步衰退時，我們會為病者在個人醫療計劃上提供其他選項，協助病者能正面及坦然走過生命的最後階段。

廣告 廣告

服務以舒適、減少痛苦作為治療及照顧的方向。舉例說，醫護團隊會利用藥物及護理，盡力減低病人在精神及身體上所承受的不適及痛楚。同時，亦會轉介醫務社工、院牧部等，關顧病人與家屬的心理及靈性需要。病者亦可根據自己的病況，訂立上月在本欄也提及過的「預設照顧計劃」，為一旦病危時的情況作充分安排及心理準備。

家屬的角色同樣重要，病房會為有需要的病人提供彈性的探病時間，並為照顧者提供相關的護理技巧資訊，讓家屬能更安心地陪伴摯親。病者如果病徵得到紓緩，醫生會安排病人出院，讓病者回到家中等熟悉的地方，日後再次有醫療需要，也可安排直接入院接受治療。

律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科副顧問醫生王自強表示，晚程關顧服務為病者在個人醫療計劃上提供選項，協助病者正面及坦然走過生命最後階段。

讓尊嚴與心願同行

筆者曾經有一位八十多歲的女病人，因晚期癌症入院。她沒有子女，得悉患病後，意願是在生命最後階段維持生活質素。獲轉介至晚程關顧小組後，團隊首要任務是為她處理因腹水帶來的脹痛不適。言談間，醫護團隊發現婆婆原來非常喜歡唱歌，其中一個心願是舉辦一個歡唱會，與親朋好友好好道別。

在社工、義工的努力下，我們聯絡婆婆入住的老人院，並在院內為她舉辦一場小小的告別派對。婆婆當日的狀態也確實不俗，歡笑間高歌多首她十分喜愛的歌曲。她的笑容及派對溫馨的場面，至今對我來說仍然十分深刻。

死亡是自然過程。老人科晚程關顧服務的核心，並非延遲死亡的來臨，又或是不作為、不作積極治療等。面對無法逆轉的疾病，我們更希望以專業的醫療護理及關顧，陪伴病人與家屬，有尊嚴地走過這最後一段人生路。

能夠「善生」，並達致「善別」，便是我們團隊最大的心願。