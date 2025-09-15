老公丟包嬰兒買宵夜！資生堂千金李宓喊離婚

▲資生堂千金李宓（如圖）近日上節目分享，老公之前半夜丟包嬰兒，只是為了想出門透氣買宵夜，甚至自己狂打15通電話，對方全未接，讓她氣炸喊離婚。（圖／翻攝自mintangelme）

[NOWnews今日新聞] 今年41歲有「資生堂千斤」之稱的藝人李宓，近日在節目《單身行不行》中，談到婚姻中的故事，她分享某天半夜聽見嬰兒哭鬧，足足半個小時沒停，趕緊起床查看，沒想到寶寶竟獨自待在客廳，老公卻不在家，她狂打15通話都無人接聽，沒想到對方偷跑出門的理由是，想去透透氣順便買宵夜，讓李宓氣炸大喊：「離婚」。

父親是台灣資生堂董事長 媒體封「資生堂千金」

今年41歲的李宓，因父親曾任台灣資生堂董事長，被媒體封為「資生堂千金」。她2021年與圈外老公阿Q結婚，婚後短短數年內育有5名子女，晉升「五寶媽」，李宓也曾在演藝圈活躍，參與各種戲劇與綜藝演出。

廣告 廣告

▲李宓（如圖）分享之前深夜12點多老公離奇失蹤，狂打15通都無人接聽。（圖／翻攝自單身行不行）

打了15通電話 聯繫不上丈夫

李宓在節目《單身行不行》中，談到婚姻中讓她氣炸的一段往事，當時已是深夜12點多，老公居然離奇失蹤，李宓立刻先抱起孩子安撫，焦急的在家裡尋找未果，便開始瘋狂打電話，整整撥了15通都無人接聽，長達半小時的空白，讓她非常焦慮，一度打給朋友求助，擔心老公半夜出事。

半夜丟包嬰兒 老公稱買宵夜透透氣

好不容易等到老公回家，對方解釋自己長期照顧五個孩子，壓力真的太大，才會臨時想出去透透氣，順便買宵夜，這樣的說法李宓完全無法接受，直呼：「太扯了」，當場氣到脫口喊出離婚。後來夫妻倆一同尋求婚姻諮商，專家建議她先冷靜6個月再做決定，目前兩人還處在「觀察期」。

照顧小孩壓力大 夫妻需彼此溝通

李宓分享完這段故事，引起外界廣泛討論，網友表示：「能理解她作為母親的焦慮與責任心」，另一派網友也表示：「照顧小孩壓力真的很大、更何況是5名」。小孩的養育問題，往往是夫妻之間的挑戰，必須經過無數的溝通與理解，才能取得最佳的平衡點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

金鐘獎入圍／瓊瑤未獲特別貢獻原因曝光！趙永馨憶下跪認乾媽內幕

金鐘獎入圍／楊祐寧三寶加持！和越南影帝搶男主 宋偉恩殺出重圍

金鐘獎入圍／陳淑芳獲金鐘特別貢獻獎 謙虛回：榮耀屬於所有人