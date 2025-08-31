老公終於摘墨鏡首露臉！林千又突曬婚紗照

▲林千又（右）突在IG上曬出幸福婚紗照，老公Jeon也終於摘下墨鏡首次露臉，她開心甜喊：終於幸福了！（圖／翻攝自林千又IG@cocomademedomydream）

[NOWnews今日新聞] 32歲女星林千又與美籍老公、史丹佛大學博士Jeon於今年3月完成登記結婚，並於8月選擇在南法舉行一場浪漫唯美的婚禮。向來樂於透過社群媒體分享生活的她，昨（30）日突公開一系列婚紗照，她開心喊著：「終於幸福了」，文字間撒滿了糖，畫面也甜蜜動人，更首次公開老公未戴墨鏡的正面模樣，讓粉絲驚喜不已。

婚紗照幸福曝光 老公首度露正臉

婚紗照中，林千又身穿純白無肩帶婚紗，搭配長頭紗，手上佩戴閃耀鑽戒與簡約手環，整體造型典雅迷人。她溫柔地依偎在老公身旁，露出幸福微笑，眼神充滿愛意。畫面中的Jeon則身穿正式黑色西裝與白襯衫，打上領結，造型俐落，罕見摘下墨鏡露出正臉，與林千又肩並肩坐在擺有白玫瑰的桌前，畫面看來相當甜蜜。

林千又在貼文中深情寫道：「我的人生劇本是……最後，終於幸福了」，她也回顧自己多年來的感情歷程，坦言曾經歷從「懵懂無知的愛到遍體鱗傷的愛」，即使曾心碎如灰，如今依然選擇相信愛，並從過往傷痕中汲取力量，「這些都是為了去遇見更好的愛之養分，愛，從來沒有對錯，它只是帶領我們找到：對的人。」

貼文最後，她也鼓勵所有仍在感情中徬徨不安的粉絲：「不管一路上的感情多坎坷，最後的我，依然選擇相信愛。因為我知道，幸福終將來臨。」「妳們～也要勇敢去愛。」她的溫柔鼓勵引起許多粉絲共鳴，留言區湧入祝福聲浪。

▲32歲女星林千又與韓籍老公、史丹佛大學博士Jeon 日前才剛在南法舉行浪漫婚禮。（圖／翻攝自林千又IG@cocomademedomydream）

《我猜》美少女出道 最有名前男友是納豆

林千又2008年從《我猜我猜我猜猜猜》出道，之後在《國光幫幫忙》與納豆結識並交往，戀情於2015年曝光，兩人愛得高調但僅維持1年多，納豆後來表示是因個性與生活習慣不合而分手。雖然作品不多，但「納豆前女友」成為她的代表標籤。與納豆分手後，林千又與富二代游翔閔交往，曾甜喊對方是「天下第一好男人」，但不久就傳出因她劈腿分手；去年2月她自爆遭賴姓富商前男友家暴，後選擇離開對方。此外，她還曾與梁靜茹前夫趙元同傳出緋聞，堪稱演藝圈放電機。如今她終於找到命定的對象，也讓粉絲們為她感到開心與祝福。





林千又IG全文：

我的人生劇本是…..

最後，終於幸福了❤️



從懵懂無知的愛到遍體鱗傷的愛 最後妳知道

這些 都是為了去遇見更好的愛之養分

我相信很多人也跟我ㄧ樣 走過迷惘

但愛，從來沒有對錯，它只是帶領我們找到：對的人

不管一路上的感情多坎坷，最後的我，依然選擇相信愛。

因為我知道，幸福終將來臨❤️



妳們～也要勇敢去愛😉

