影／老婆別哭！為尋婚戒 人夫狂挖18噸垃圾

[NOWnews今日新聞] 遇到這種狀況，你會直接買新的、還是選擇翻找成堆的垃圾山？1名加拿大籍男子，因妻子日前不小心將結婚戒指丟進堆肥箱，竟無懼惡臭，帶著手套跟鏟子，直接跑去堆了18噸垃圾的掩埋場尋找，附近的工人被他的毅力感動，開著挖土機也要幫忙，所幸最後只花大約1小時就成功找到婚戒。
根據《BBC》報導，男子名叫伊塞爾迪克（Steve Van Ysseldyk），他與妻子珍妮（Jeannine）結婚26年，日前他們一起去了趟電影院，帶回1袋爆米花，卻在經過庭院時不慎打翻，只能收拾後丟進堆肥箱。
隔天，珍妮才驚覺手上的結婚戒指不翼而飛，反覆思考後，認為是前一天清理爆米花時，不小心把戒指跟爆米花袋一起丟掉的可能性最大，因為婚戒極具紀念意義，伊塞爾迪克不想就這麼算了，便抄起鏟子和手套，匆匆趕往垃圾掩埋場。珍妮原本想阻止伊塞爾迪克，認為掩埋場不會讓他一個外人進去找東西，但伊塞爾迪克回應說，不試就永遠不會知道。
抵達垃圾掩埋場後，伊塞爾迪克向工作人員韋伯斯特（Denny Webster）解釋來龍去脈，雖然當時下著雨，韋伯斯特還一直試圖說服他，乾脆去買新的戒指送老婆就好，並說看著伊塞爾迪克跪在泥濘中的樣子，覺得：「任何一個心智健全的人都不會這麼做」，但最後還是決定去開挖土機來幫忙。
幸運的是，才開始找1個小時，伊塞爾迪克就認出當天家中使用的垃圾袋，接著就陸續找到遺失的戒指，當他打給妻子報告這個好消息時，珍妮正在購買金屬探測器，要來幫老公一起找，聞訊後不禁喜極而泣。
伊塞爾迪克事後接受外媒採訪時，強調只要懷抱希望，凡事皆有可能，珍妮也說，這次的事件使他們的感情更加深厚，笑稱：「我知道他有多愛我，他甚至願意去翻動腐爛、發臭的垃圾堆。」
