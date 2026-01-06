老婦捲的士車底遭拖行 司機3罪成判囚5個月 停牌24個月

【on.cc東網專訊】七旬的士司機於今年初在荃灣沙咀道路口右轉時，撞倒一名推着手推車的老婦，令對方被捲入車底拖行數十米。該司機於事發後沒有停車或報案，老婦於事後須留醫3個月。該的士司機被控危駕致他人身體受嚴重傷害等3罪，他否認控罪，經審訊後被裁定罪成。案件今(6日)於沙田裁判法院判刑，裁判官黃國輝指雖傷者案發時不依照交通燈號橫過馬路，但被告於路口右轉後的行為非常嚴重，其撞倒傷者後不單拖行，事後更不報警，終判其囚5月，並須停牌24個月。

廣告 廣告

70歲被告余偉成被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪、一項發生交通意外後沒有停車(有人受傷)罪，及一項發生有人受傷的意外後而沒有報案罪。余被指於上年1月7日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致劉姓女事主身體受嚴重傷害，於同日同地作為因其車輛在道路上而有意外發生，以致劉身體受傷，但沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在不遲於意外發生後24小時，親自往警署或向警員報告該意外。

辯方求情指，余過往記錄良好，他已70歲，其多年駕駛沒有交通定罪記錄；而本案亦不是同類型最差的，並不涉及酒精、超速及衝紅燈，希望法庭能給機會予一個70歲的老人家。黃官指雖傷者案發時不依照交通燈號橫過馬路，但被告於路口右轉後的行為非常嚴重，其撞到傷者後不單拖行，事後更不報警，考慮余年紀大及過往記錄良好等因素，終判其囚5月，並須停牌24個月。

案件編號：STCC 2614/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】