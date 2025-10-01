老婦搭捷運逼讓座捱踢 揭屬偷盜慣犯

【on.cc東網專訊】台灣一名老婦周一（9月29日）搭乘台北捷運淡水信義線列車時，與一名年輕男子因優先席（關愛座）問題而發生衝突，終被對方伸腳踢飛。台媒指，當翻看事件經過畫面時，台北市大同區警方發現捱踢老婦原來早前被判拘役後沒有到案，直至周三（10月1日）在其住處附近便利店埋伏，最終順利緝拿歸案。

73歲的曾姓婦人周一下午4時左右乘搭台北捷運信義安和站前往淡水方向列車，卻無視身旁仍有其他空位，堅持要坐優先席，遂與不願讓座年輕男子口角。她隨後揮舞手提袋擊打年輕男子腳部，結果遭到對方反擊踹飛。相關影片隨後在網上流傳，引發各界熱議。

經查，警方認出曾婦早前涉及多宗盜竊案件，被法官合共判處拘役55天，得易科罰金。然而，她服刑其中40天後，從此沒有到案，土林地檢署周二（9月30日）發布通緝令。台媒另發現，曾婦偷竊前科累累，屬於慣犯。例如，她曾在某賣場徒手取走貨物，當接受警方審問時坦認犯行，並辯稱拿走物品是為了要科學研究等。

當被警方帶走時，曾婦一度高呼：「你們抓錯人了。」直至周三下午，曾婦繳納1.5萬元（新台幣，下同，約3,900港元）替代15天刑期，另交還犯罪所得472元（約122.7港元）後，終於恢復自由身，走出士林地檢署。

針對曾婦與年輕男子在台北捷運車廂發生衝突一事，捷運警察隊周二稱，目前雖未接獲相關報案，會依違反社會秩序維護法偵辦，又指優先席是依《身心障礙者權益保障法》規定設立，凡有實際需要乘客可優先使用，並非長者專屬。

