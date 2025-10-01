創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
老婦搭捷運逼讓座捱踢 揭屬偷盜慣犯
【on.cc東網專訊】台灣一名老婦周一（9月29日）搭乘台北捷運淡水信義線列車時，與一名年輕男子因優先席（關愛座）問題而發生衝突，終被對方伸腳踢飛。台媒指，當翻看事件經過畫面時，台北市大同區警方發現捱踢老婦原來早前被判拘役後沒有到案，直至周三（10月1日）在其住處附近便利店埋伏，最終順利緝拿歸案。
73歲的曾姓婦人周一下午4時左右乘搭台北捷運信義安和站前往淡水方向列車，卻無視身旁仍有其他空位，堅持要坐優先席，遂與不願讓座年輕男子口角。她隨後揮舞手提袋擊打年輕男子腳部，結果遭到對方反擊踹飛。相關影片隨後在網上流傳，引發各界熱議。
經查，警方認出曾婦早前涉及多宗盜竊案件，被法官合共判處拘役55天，得易科罰金。然而，她服刑其中40天後，從此沒有到案，土林地檢署周二（9月30日）發布通緝令。台媒另發現，曾婦偷竊前科累累，屬於慣犯。例如，她曾在某賣場徒手取走貨物，當接受警方審問時坦認犯行，並辯稱拿走物品是為了要科學研究等。
當被警方帶走時，曾婦一度高呼：「你們抓錯人了。」直至周三下午，曾婦繳納1.5萬元（新台幣，下同，約3,900港元）替代15天刑期，另交還犯罪所得472元（約122.7港元）後，終於恢復自由身，走出士林地檢署。
針對曾婦與年輕男子在台北捷運車廂發生衝突一事，捷運警察隊周二稱，目前雖未接獲相關報案，會依違反社會秩序維護法偵辦，又指優先席是依《身心障礙者權益保障法》規定設立，凡有實際需要乘客可優先使用，並非長者專屬。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
全球最大宗比特幣詐騙案開審 中國籍女子洗黑錢逾50億英鎊認罪候判
一名47歲中國籍女子被控利用比特幣清洗黑錢，涉額逾50億英鎊，成為全球歷來最大宗涉及比特幣的案件。案件周一(29日)在倫敦Southwark皇家法院開審，被告承認控罪。法官將案件押後判刑，被告須還柙。而其共同被告Seng Hok Ling是否也會認罪，抑或迎戰審判，很快就會揭曉。AASTOCKS ・ 1 天前
中秋好去處2025｜200隻玉兔齊集數碼港賞3米月亮！2大沉浸式藝術光影樂園 AI互動+體驗工作坊
今年中秋，不妨走進數碼港，一場融合光影、文化與科技的節日盛宴。4樓數碼廣場上，有200隻玉兔燈飾、巨型月亮裝置，而商場內還有兩大沉浸式文化藝術展——《敦煌有禮》與《寰宇青花:AI 療癒藝術展》，配合AI互動、體驗工作坊等等，感受中西文化的魅力。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶將至，今年政府與社會各界繼續推出一系列特別活動及優惠，國慶賽馬日/科學館/太空館常設展館/濕地公園等免費入場、電車/天星小輪等免費乘搭，無論交通、文化藝術、娛樂活動以及飲食等通通都有優惠！今次為大家精選國慶好去處，既能享用各種限定優惠，亦能欣賞國慶煙花匯演、黃大仙祠綵燈會，以及參加免費導賞團等，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 4 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 10 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」，定價走親民路線，主打一系列自家手製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。但日前店家於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。Yahoo Food ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 12 小時前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大師冇點你│新世界脫離危險期（李聲揚）
固然公司仲係蝕緊過100億，但好多都係一次性項目，或者係出售資產帶嚟嘅會計影響。只要商場同寫字樓情況唔再大幅惡化，相信下年嘅虧損有機會再收窄。而即使商場同寫字樓情況再大幅變差都好，至少酒店同埋住宅方面，都仲係OK嘅。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前