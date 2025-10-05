老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
土瓜灣40多年老字號平民扒房「哥登堡餐廳」去年一度結業數月，同年8月重開，一年多後更將於旺角開分店，即睇內文：
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度結業，及後由舊班底重組接手，原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。
土瓜灣店開業逾40年 主打鐵板西餐
哥登堡餐廳開業逾40年，是本地碩果僅存的港式扒房，店內保留多年的懷舊裝潢，暗黃燈光配皮椅卡位，處處流露歷史痕跡，除了招牌鐵板牛柳和黑椒汁牛柳外，還供應多款港式西餐，如羅宋湯、焗法式田螺等。
去年一度結業 同年8月重開
2024年哥登堡餐廳老闆余先生因經營壓力，一度預告將於3月底結業，引來大批食客趁最後機會朝聖，最終經歷戲劇性轉折，結業不足三個月由舊班底成功續租原址，並於同年8月重開。當時有不少人笑指餐廳「無限復活」、「三個月後又搞光榮結業」，普遍不看好餐廳重開。
重開一年旺角再開分店 預計10月開業
豈料重開短短一年，餐廳即宣佈逆市擴充，將於10月進軍旺角開分店，新店現正圍板裝修中，板上印有哥登堡餐廳名稱，並寫道「榮耀降臨旺角，續寫經典傳奇」，余先生向媒體表示欲將旺角店打造為旗艦店，預計未來會繼續擴張發展，實現由結業邊緣到擴充的逆襲壯舉。
哥登堡餐廳 (旺角分店)
地址：旺角彌敦道594至596號地舖 (地圖按此）
圖片來源：Openrice、FB@香港 • 社實
文：Amy
