老少平安食譜｜豆腐蒸魚肉口感更豐富！只需加這兩樣材料？

小時候有個快手又好吃的家常菜叫「老少平安」，其實就是魚肉加豆腐拌在一起蒸的豆腐蒸魚肉，雖然簡單但好吃，而且因為無骨，老人家和小朋友也適合食用，所以叫老少平安。想令豆腐蒸魚肉更豐富，可以加入帶香氣的蝦米和冬菇，切成細碎再拌入，蒸完再淋混了麻油的熟油豉油，一個人也可以光盤，即睇如何製作豆腐蒸魚肉：

豆腐蒸魚肉 ( 4人份量)

烹煮時間：40分鐘

材料

蒸煮豆腐1盒

鯪魚肉(已調味)150克

蛋1隻

芫荽1棵

蝦米1茶匙

乾冬菇3隻(已浸)

麻油少許

胡椒粉少許

鹽少許

蒸魚豉油1湯匙

做法

1. 蒸煮豆腐用叉子壓碎。蝦米和冬菇切碎，加入豆腐中，再加入鯪魚肉拌勻，加胡椒粉和鹽。

2. 加入蛋拌勻，平鋪在盤中。隔水蒸8分鐘。熄火，等五分鐘收水，放上芫荽碎。

3. 燒熱油，加入麻油混合，小火燒滾。灒油淋在芫荽上，再淋上蒸魚豉油。

