鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
老少平安食譜｜豆腐蒸魚肉口感更豐富！只需加這兩樣材料？
小時候有個快手又好吃的家常菜叫「老少平安」，其實就是魚肉加豆腐拌在一起蒸的豆腐蒸魚肉，雖然簡單但好吃，而且因為無骨，老人家和小朋友也適合食用，所以叫老少平安。想令豆腐蒸魚肉更豐富，可以加入帶香氣的蝦米和冬菇，切成細碎再拌入，蒸完再淋混了麻油的熟油豉油，一個人也可以光盤，即睇如何製作豆腐蒸魚肉：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
豆腐蒸魚肉 ( 4人份量)
烹煮時間：40分鐘
材料
蒸煮豆腐1盒
鯪魚肉(已調味)150克
蛋1隻
芫荽1棵
蝦米1茶匙
乾冬菇3隻(已浸)
麻油少許
胡椒粉少許
鹽少許
蒸魚豉油1湯匙
做法
1. 蒸煮豆腐用叉子壓碎。蝦米和冬菇切碎，加入豆腐中，再加入鯪魚肉拌勻，加胡椒粉和鹽。
2. 加入蛋拌勻，平鋪在盤中。隔水蒸8分鐘。熄火，等五分鐘收水，放上芫荽碎。
3. 燒熱油，加入麻油混合，小火燒滾。灒油淋在芫荽上，再淋上蒸魚豉油。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多家常小菜食譜
【家常小菜食譜】大葱炒牛肉 炒至嫩滑不乾身重點係落油同水醃？
【家常小菜食譜】香口菜脯蛋餅 要煎得香口關鍵係白鑊烘香再炒？
【家常小菜食譜】花雕醉雞卷 要更入味關鍵係後加花雕再浸一晚？
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
蛋餅食譜｜櫻花蝦菜脯先炒香 蛋餅細火煎微焦至香口！
天氣熱，有時都會想吃得清淡簡單些，煲個白粥，配個菜脯煎蛋餅便是簡單一餐。平時炒蛋要講求快手，但煎菜脯蛋餅則最好細細火煎至微焦的蛋皮，吃起來更香，今次加上櫻花蝦和菜脯之前先白鑊烘香，再加少許紹酒，可以提升香氣，即睇如何製作櫻花蝦菜脯煎蛋餅：Yahoo Food ・ 1 天前
瑤柱肉碎粥食譜│瑤柱肉碎粥煮法簡單 只要加一樣材料就可以煲得綿滑
這陣子飲食宜清淡，吃粥便最好消化，不過單單白粥營養略單一，如果想易消化又有營養，煲豬肉碎粥便是好選擇，加兩粒瑤柱便更鮮味。很多人覺得煲粥要很長時間才會「開米花」，其實不然。家中不妨預備定一些珍珠米，除了做壽司卷，也非常適合煲粥，只要浸半小時，臨煲前加少許油略拌，不用半小時已經可以煲好粥。煲粥的時候最好保持中火以上，讓米花能滾開，也不易黏鍋底中，即睇如何煲瑤柱肉碎粥：Yahoo Food ・ 23 小時前
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 1 天前
溏心蛋食譜│溏心蛋時間之秘密！50萬like做法大公開 實測結果公佈
溏心蛋、溫泉蛋，你比較愛哪一款？說到蛋料理，日本人絕對是最強之代表，簡單一道「半熟蛋」也可以煮出多多花樣，溏心蛋及溫泉蛋絕對是日式料理中的經典名物，但絕不易煮！之前麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)就在Twitter上公開了零失敗溏心蛋食譜秘技，獲得近50萬個讚好！食譜揭秘了溏心蛋時間之秘密，只要跟足步驟控制溫度及時間，新手廚神第一次做溏心蛋也輕易成功，記者拿著這個溏心蛋食譜進行實測，結果立即公佈！Yahoo Food ・ 2 分鐘前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由6,899元起、iPhone Air 8,599元起、iPhone 17 Pro 9,399元起、iPhone 17 Pro Max 10,199元起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 17 小時前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 18 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 15 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 14 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 20 小時前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前